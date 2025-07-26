Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede?

Türkiye, sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken dünyada da durum farklı değil. Hava durumu uzmanları, yüksek basıncın etkisiyle tehlikeli sıcaklık koşullarının süreceğini söylüyor.

Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede? - 1

Akdeniz, Türkiye, Avrupa, ABD, Ortadoğu, Okyanusya ve Asya dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde bölgesel sıcaklık rekorları kaydedilirken, sıcaklıkların gelecek günlerde yüksek seyredeceği öngörülüyor.

Türkiye'de rekor 50,5 derece ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedildi.

Türkiye kavrulmaya devam ederken eş zamanlı olarak Yunanistan'da da sıcaklıklar boğucu seviyede.

Mora Yarımadası'nda Skala bölgesinde sıcaklıklar 46 dereceye ulaştı. Rodos Adası'ndaki Lindos kasabasında ise 43,6 dereceyle kayıtlardaki en yüksek sıcaklık ölçüldü. 

Arnavutluk'un güneybatısında yer alan Avlonya'da 42,4 dereceyle rekor kıran sıcaklıklar, Saraybosna'da 39 dereceye ulaştı.

DÜNYA HABERLERİ

Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede? - 2

İSKANDİNAV ÜLKELERİ BİLE LİSTEDE

İskandinav ülkelerinden Finlandiya'nın Meteoroloji Enstitüsü ülkenin bazı bölgelerinde 14 gündür üst üste 30 derece sıcaklık ölçüldüğünü ve bu durumun kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den beri ilk kez görüldüğünü bildirdi.

İsveç'te de benzer şekilde çeşitli bölgelerde gündüz sıcaklıkları 30 dereceyi, gece sıcaklıkları ise 23 dereceyi gördü.

Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede? - 3

ASYA'DA 36'YI GEÇTİ

Güneydoğu Asya'da Tayland'ın güneyindeki Chawang bölgesinde en yüksek sıcaklık 36,5 dereceye çıkarken, Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasına bağlı Surigao kentinde termometreler 36,2 dereceyi gördü.

Endonezya'nın Palu şehrinde 37 dereceye çıkan sıcaklıklar, Malezya'da da etkisini hissettirdi.

Japonya'nın kuzeyindeki Otaru bölgesinde en yüksek sıcaklıklar 34 dereceye ulaşırken, ülkenin farklı bölgelerinde de 30 derecenin üzerinde seyretti.

Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede? - 4

BAĞDAT 49'U BULABİLİR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), yüksek basıncın etkisiyle tehlikeli sıcaklık koşullarının süreceği uyarısında bulundu.

Irak'ın Bağdat şehrinde sıcaklıkların bugün 49 dereceyi bulabileceği öngörülüyor.

Mısır, Umman ve Ortadoğu'nun birçok bölgesi, Türkiye, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde de sıcaklıkların hafta sonu boyunca oldukça yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede? - 5
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