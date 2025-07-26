Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede?
Türkiye, sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken dünyada da durum farklı değil. Hava durumu uzmanları, yüksek basıncın etkisiyle tehlikeli sıcaklık koşullarının süreceğini söylüyor.
Akdeniz, Türkiye, Avrupa, ABD, Ortadoğu, Okyanusya ve Asya dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde bölgesel sıcaklık rekorları kaydedilirken, sıcaklıkların gelecek günlerde yüksek seyredeceği öngörülüyor.
Türkiye'de rekor 50,5 derece ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedildi.
Türkiye kavrulmaya devam ederken eş zamanlı olarak Yunanistan'da da sıcaklıklar boğucu seviyede.
Mora Yarımadası'nda Skala bölgesinde sıcaklıklar 46 dereceye ulaştı. Rodos Adası'ndaki Lindos kasabasında ise 43,6 dereceyle kayıtlardaki en yüksek sıcaklık ölçüldü.
Arnavutluk'un güneybatısında yer alan Avlonya'da 42,4 dereceyle rekor kıran sıcaklıklar, Saraybosna'da 39 dereceye ulaştı.