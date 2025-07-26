Sıcak hava dünyayı kavuruyor: Rekor hangi ülkede?

BAĞDAT 49'U BULABİLİR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), yüksek basıncın etkisiyle tehlikeli sıcaklık koşullarının süreceği uyarısında bulundu.

Irak'ın Bağdat şehrinde sıcaklıkların bugün 49 dereceyi bulabileceği öngörülüyor.

Mısır, Umman ve Ortadoğu'nun birçok bölgesi, Türkiye, Yunanistan ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde de sıcaklıkların hafta sonu boyunca oldukça yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.