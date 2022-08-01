Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi

Dünyayı etkisi altına alan aşırı sıcaklar yalnızca insanların hayatını olumsuz etkilemiyor. Japonya’nın başkenti Tokyo'da bir giysi üreticisi, kavurucu sıcaklardan etkilenen evcil hayvanlar için giyilebilir vantilatör üretti. Kıyafetin fiyatı fiyatı 9 bin yen (yaklaşık bin 200 lira) olarak açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 01.08.2022 - 16:58 | Son Güncelleme : 01.08.2022 - 17:08

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 1

Genel olarak hamile kadınlar için ürettiği kıyafetlerle bilinen Sweet Mommy adlı Japon şirket evcil hayvanları serinletecek vantilatörün tasarımı için veterinerlerle işbirliği yaptı.

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 2

Söz konusu cihazın, hayvanın vücuduna hava üfleyen ve pille çalışan 80 gramlık bir fandan oluştuğu kaydedildi.

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 3

Sweet Mommy'nin başkanı Rei Uzawa, köpeğinin yaz aylarında yürüyüşe çıkardığında  bitkin düştüğünü gördükten sonra evcil hayvanları serinleten bir cihaz geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 4

Uzawa, "Bu yıl neredeyse hiç yağmur yağmadı. Bu nedenle sıcak günler erken geldi ve bu anlamda piyasaya uygun bir ürün geliştirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 5

BU YIL TOKYO'DA REKOR SICAKLIKLAR YAŞANDI

Diğer taraftan, Tokyo bu yıl yağışlı sezon Haziran sonunda sona erdikten sonra, dokuz gün boyunca 35 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarla rekor düzeydeki en uzun sıcak hava dalgasına maruz kaldı.

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 6

Pudding adında minyatür bir kanişim ve Maco adında bir teriyerin sahibi olan 48 yaşındaki Mami Kumamoto ise ürünü satın aldığını belirterek, “Köpeklerimi sıcak havadan korumak için genellikle  kuru buz paketleri kullanıyorum. Ama bence bu vantilatörlerle onları gezdirmek daha kolay” dedi.

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 7

FİYATI BİN 200 LİRA

Öte yandan Uzawa, cihazın Temmuz ayı başlarında piyasaya çıktığını ve Sweet Mommy'nin ürün için yaklaşık 100 sipariş aldığını söyledi. Uzawa, beş farklı boyut seçeneği olan ürünün fiyatının ortalama olarak 9 bin yen (yaklaşık bin 200 lira) olduğunu sözlerine ekledi.

Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 8
Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi - 9

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