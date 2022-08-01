Sıcaktan bunalan kedi ve köpekler için giyilebilir vantilatör üretildi

Pudding adında minyatür bir kanişim ve Maco adında bir teriyerin sahibi olan 48 yaşındaki Mami Kumamoto ise ürünü satın aldığını belirterek, “Köpeklerimi sıcak havadan korumak için genellikle kuru buz paketleri kullanıyorum. Ama bence bu vantilatörlerle onları gezdirmek daha kolay” dedi.