Sicilya’da heyelan. Kasaba uçurumdan sallanıyor, evler ve arabalar aşağı düşüyor
28.01.2026 09:50
Ceren Ekşi
Şiddetli fırtınanın ardından Sicilya kasabasında yaşanan büyük heyelan, yüzlerce evi uçurumun kenarında bıraktı. Yaklaşık bin 500 kişinin tahliye edildiği bölgede yetkililer, kasabaya tüm ulaşımın kesilebileceğini söyledi.
EVLER UÇURUMUN KENARINDA ASILI KALDI
İtalya’nın Sicilya Adası’nda uçurumun kenarındaki bir kasabada, şiddetli fırtınanın ardından yaşanan büyük toprak kayması paniğe yol açtı.
Kasabanın belediye başkanı, “durumun vahim” olduğunu belirterek çok sayıda evin uçurumun kenarında asılı kaldığını söyledi.
TARİHİ KASABA MERKEZİ YUTULABİLİR
Heyelan pazar günü ilk hareketlilik belirtilerini gösterdi, ardından yaklaşık 4 kilometrelik bir cephe halinde büyüdü. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.
Açılan yarığın giderek genişlemesi, kasabanın tarihi merkezinin de yutulabileceği endişesini artırıyor.
"KİMSE HAFİFE ALMASIN"
Sicilya’nın güneyindeki Niscemi kasabasının belediye başkanı Massimiliano Conti, sosyal medyada yayımladığı videoda, kordon altındaki alanların dışında yaşayanlara “evlerinde kalmaları” çağrısı yaptı.
Conti, “Bu dramatik bir heyelan. Kimsenin bu olayı hafife almasını istemiyorum. Neyse ki yaralanan olmadı, ancak evlerde hasar var.” ifadelerini kullandı.
EVLER ÇÖKME RİSKİ ALTINDA
Görüntülerde bazı evlerin çökmenin eşiğinde olduğu görülürken, Sicilya Sivil Koruma Kurumu Genel Direktörü Salvatore Cocina, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, 50-70 metrelik yarıçap içindeki tüm evlerin çökeceğini söyledi.
İNSANLAR SPOR SALONUNA SIĞINDI
Heyelan nedeniyle salı günü de okullar kapalı kaldı. Niscemi’yi kıyı kenti Gela’ya bağlayan yol ulaşıma kapatıldı.
Yaklaşık 25 bin nüfuslu kasabada tahliye edilenlerin çoğu akrabalarının yanına sığınırken, yüzlerce kişi son iki gecedir yerel bir spor salonunda barınıyor.
TOPRAK KAYMASI DEVAM EDİYOR
Belediye Başkanı Conti, La Repubblica’ya verdiği röportajda, “Bunu inkar edemeyiz, korkuyoruz.” dedi.
Uçurumun salı sabahı 10 metre daha çöktüğünü belirten Conti, hava görüntülerinin “şok edici” olduğunu söyleyerek, “Gıcırdamalar sürüyor, yağmur hem kurtarma çalışmalarını hem de teknik incelemeleri zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.
KASABA TAMAMEN İZOLE OLABİLİR
En büyük kaygılardan birinin kasabanın tamamen ulaşımdan kopması olduğunu vurgulayan Conti, “Durumu kesintisiz izliyoruz, her an değişebilir.” diye konuştu.
İtalya hükümeti, geçen hafta Siklon Harry’nin vurduğu güney bölgeleri için pazartesi günü 12 ay sürecek olağanüstü hal ilan etti.
Sicilya, Calabria ve Sardinya’da şiddetli yağışlar ve 9 metreye varan dalgalar yolları tahrip etti, sahil tesislerini yıkıp geçti. Hasarın 1 milyar euro'yu aştığı tahmin ediliyor.
SİCİLYA'DA ZARAR 740 MİLYON EURO
Hükümet, en ağır etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçları için 100 milyon euro ayırdı. Sivil Koruma Bakanı Nello Musumeci, önümüzdeki günlerde hasarlı altyapının onarımı ve yeniden inşası için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.
Yalnızca Sicilya’daki hasarın yaklaşık 740 milyon euro olduğu belirtilirken, ada yönetimi başkanı Renato Schifani, nihai tutarın bunun iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.