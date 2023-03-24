Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi

Fransa’da, emeklilik yaşının iki yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan yaklaşık bir milyon kişi dün ülke geneline gösteri yaptı.
Sendikalar, İngiltere Kralı Charles III'ün ülkeye yapacağı devlet ziyaretine denk gelecek şekilde önümüzdeki Salı günü yeni protestolar düzenlenmesi çağrısında bulunurken başkent Paris'te polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.
Bordeaux Belediye Binası’nın ön kapısı ise göstericiler tarafından ateşe verildi.
Bununla birlikte, başkent Paris'te gösterilerin olduğu yıkım gün yüzüne çıktı. Şanzelize Bulvarı, Zafer Takı ve Eyfel Kulesi'nin etrafının yanık maddeler ve çöplerle kaplandığı görüldü.
Fransa Cumhurbaşkanlığ'ından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.
Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.
Buckingham Sarayı'ndan mart başında yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-31 Mart'ta Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.
Kral'ın Fransa ziyareti kapsamında Elysee Sarayı, Orsay Müzesi, Versay Sarayı ve Zafer Takı'nda program ve temaslar gerçekleştirmesi bekleniyordu.
Planlandığı şekilde yapılacağı açıklanan Almanya ziyareti kapsamında Kral Charles'ın Berlin ve Hamburg'da temaslar gerçekleştirmesi, Almanya Parlamentosunda konuşma yapması bekleniyor.
Kral'ın ziyaretleri, "tahta çıktıktan sonra yapacağı ilk yurt dışı ziyaret" özelliği taşıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.
Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.
Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı.
Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti. 16 Mart'ta alınan kararın ardından Fransa’da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı.
Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.