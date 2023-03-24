Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı protestolar ülkenin birçok yerinde yıkıma yol açerken başkent Paris'in ünlü sokak ve meydanları adeta bir çöplüğe dönüştü. Bununla birlikte, İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarın Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret gösteriler nedeniyle ertelendi. Üke genelinde protestolar nedeniyle gözaltı sayısı ise 457'ye çıktı.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 1

Fransa’da, emeklilik yaşının iki yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı çıkan yaklaşık bir milyon kişi dün ülke geneline gösteri yaptı.

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Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 2

Sendikalar, İngiltere Kralı Charles III'ün ülkeye yapacağı devlet ziyaretine denk gelecek şekilde önümüzdeki Salı günü yeni protestolar düzenlenmesi çağrısında bulunurken başkent Paris'te polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. 

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 3

Bordeaux Belediye Binası’nın ön kapısı ise göstericiler tarafından ateşe verildi.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 4

Bununla birlikte, başkent Paris'te gösterilerin olduğu yıkım gün yüzüne çıktı. Şanzelize Bulvarı, Zafer Takı ve Eyfel Kulesi'nin etrafının yanık maddeler ve çöplerle kaplandığı görüldü.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 5

KRAL CHARLES ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanlığ'ından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 6

Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 7

PARİS İLE BORDEAUX'U ZİYARET EDECEKTİ

Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 8

Buckingham Sarayı'ndan mart başında yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-31 Mart'ta Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 9

Kral'ın Fransa ziyareti kapsamında Elysee Sarayı, Orsay Müzesi, Versay Sarayı ve Zafer Takı'nda program ve temaslar gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 10

ALMANYA ZİYARETİ PLANLADIĞI ŞEKİLDE YAPILACAK

Planlandığı şekilde yapılacağı açıklanan Almanya ziyareti kapsamında Kral Charles'ın Berlin ve Hamburg'da temaslar gerçekleştirmesi, Almanya Parlamentosunda konuşma yapması bekleniyor.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 11

Kral'ın ziyaretleri, "tahta çıktıktan sonra yapacağı ilk yurt dışı ziyaret" özelliği taşıyor.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 12

EMEKLİLİK REFORMU KRİZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 13

Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 14

Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 15

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti. 16 Mart'ta alınan kararın ardından Fransa’da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı.

Şiddetli protestolar Paris'in ünlü sokaklarını çöplüğe döndürdü: Kral Charles ziyareti erteledi - 16

Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

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