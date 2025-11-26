Şiddetli yağış nedeniyle Gazze'de çadırlar su altında kaldı
26.11.2025 01:04
AA
Gazze'de sağanak yağış nedeniyle Filistinlilerin kaldığı birçok çadırı su bastı. Yağışın ardından su ve çamur birikintilerinin oluştuğu bölgede, Filistinliler olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan Filistinli birçok ailenin, sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Gazze Şeridi'ndeki şiddetli yağmurların insanlar üzerindeki etkisinden endişe duymaya devam ettiklerini belirten BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Gazze'de yetersiz donanımlı barınaklarda yaşayan birçok aile, sele maruz kalma riskiyle karşı karşıya bulunuyor." dedi.
Dujarric, Gazze'de kaçınılmaz olarak insanların kötü hava koşullarına karşı "son derece savunmasız" olduğuna işaret ederek, BM ve ortaklarının "sorunu hafifletmek" için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.
Diğer yandan Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemelerin devam ettiğini vurgulayan Dujarric, İsrail'in bazı kritik ihtiyaç malzemelerinin girişini sistematik olarak reddetmeyi sürdürdüğünü ve BM ortakları dahil önemli yardım gruplarının faaliyetlerini yasakladığını dile getirdi.
Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kalmıştı.
10 gün önce de Gazze Şeridi'nde şiddetli yağmur nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti.
Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.