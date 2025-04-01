Şiddetli yağış Yunan adalarını vurdu: Sel otomobilleri sürükledi!

Sel otomobilleri sürükledi, evleri su bastı, yollar kapandı. Tüm bunlar iki saat içinde oldu. Yunanistan'ın turistik adalarını fırtına ve sel vurdu.



Paros adasındaki balıkçı köyü Naoussa'da bir derenin taşmasının ardından ev ve işyerlerini su bastı. Sel, yaklaşık 40 aracı sürükledi. Sokaklar göle döndü.