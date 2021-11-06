Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirdi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.11.2021 - 15:47 | Son Güncelleme : 06.11.2021 - 16:26

Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 1

’nın batısında yer alan Sierra Leone’de yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 2

Başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldi.

Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 3

Bölgedeki Connaught Hastanesi'nden morg personeli Foday Musa, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 99 cesedin getirildiğini belirtti.

Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 4

Musa, yaklaşık 30 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 5

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı göndererek hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti. 

Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 6

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Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 7
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 8
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 9
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 10
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 11
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 12
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 13
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 14
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 15
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 16
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 17
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 18
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 19
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 20
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 21
Sierra Leone'de yakıt tankeri patladı: 99 kişi hayatını kaybetti - 22

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