Sıfır numaralı hasta: Maymun çiçeği salgını nasıl başladı?
Geçtiğimiz aylarda dünyanın gündemine oturan maymun çiçeği virüsünün ilk hastası, Demokratik Kongo'daki sağlık çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı. Yatakta çürüyen, ağrılı, şişkin yaralarla kaplı bir adam, maymun çiçeği virüsünün yeni ve daha tehlikeli bir türünde "sıfırıncı hasta" olarak kayıtlara geçti. Başlangıçta bölgedeki yerel bir şifacıya giden hasta, başına gelen durumun bir lanet olduğunu düşünüyordu. Lezyonlar o zamana kadar kaydedilen tüm maymun çiçeği vakalarından farklı şekilde yayılıyordu. Bu salgın daha sonra küresel bir sağlık krizini tetikleyecek ve binlerce kişiyi enfekte edecekti. İşte maymun çiçeği salgınının "sıfırıncı hastası" ve lanet olarak gördüğü keşif süreci...
GELEN KUTUSUNDA ARADIĞI VİRÜSÜ BULDU
Geçtiğimiz aylarda dünyanın gündemine oturan ve herkesin konuştuğu maymun çiçeği virüsü (mpox) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez görüldüğünde sağlık çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı.
Ormanın virüse ev sahipliği yaptığına ikna olan Dr. Leandre Murhula Masirika, geniş çaplı bir araştırmaya koyuldu.
Virüsün eyaletteki sincaplar, kemirgenler ve maymunlar arasında gizlendiğine inanan doktor, beklenmedik bir bildirim aldı. Gelen kutusunda, aradığı virüsün fotoğrafı vardı.