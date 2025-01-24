Sıfır numaralı hasta: Maymun çiçeği salgını nasıl başladı?

"SIFIRINCI HASTA"

Fotoğrafı çeken ve kendisine yollayan sağlık çalışanları bunun ne olduğundan yüzde 100 emin değildi- maymun çiçeği bölgede daha önce hiç bildirilmemişti.

Ancak Doktor Masirika, yakın zamanda ülkeye dönmüştü ve maymun çiçeği virüsünün suçlu olduğundan emindi.

O zamanlar bilmediği şey, bar işleten hasta adamın, maymun çiçeği virüsünün klad 1b adı verilen yeni ve daha tehlikeli bir türünde "sıfırıncı hasta" olduğuydu.

Bu salgın daha sonra küresel bir sağlık krizini tetikleyecek ve binlerce kişiyi enfekte edecekti.