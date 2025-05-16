Sigara bile içmiyordu, akciğer kanserine yakalandı: 34 yaşındaki kadının vücudundaki tek belirti

Savage, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci anlatarak, kanserin erken belirtilerinin ne kadar kolay gözden kaçabileceğine dikkat çekti. İlk belirti, egzersiz sırasında omzunda hissettiği hafif bir ağrıydı. Bu ağrı zamanla boynuna, sırtına ve göğsüne yayıldı. Ancak belirgin bir nefes darlığı yaşamadığı için ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini düşünmedi.



“Sadece yanlış bir hareket yaptığımı sandım. Ama zamanla ağrı arttı, omzumu hareket ettirdiğimde sanki içimde bir şeyler patlıyordu. En sonunda sağ tarafıma yatamaz hale geldim,” diyen Savage, tanı konulana kadar nefes alışında hafif bir değişiklik dışında ciddi bir semptom yaşamadığını belirtti.