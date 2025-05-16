Sigara bile içmiyordu, akciğer kanserine yakalandı: 34 yaşındaki kadının vücudundaki tek belirti

İki çocuk annesi Reyna Savage, sağlıklı yaşam tarzına rağmen yaşadığı omuz ağrısının, aslında akciğer kanserinin erken belirtisi olduğunu öğrendiğinde henüz 34 yaşındaydı. Hiç sigara içmemiş olmasına rağmen geçen yıl lenf bezlerine, böbreklerine ve kemiklerine yayılan ileri evre bir akciğer kanseri teşhisi aldı.

Sigara bile içmiyordu, akciğer kanserine yakalandı: 34 yaşındaki kadının vücudundaki tek belirti - 1

Savage, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci anlatarak, kanserin erken belirtilerinin ne kadar kolay gözden kaçabileceğine dikkat çekti. İlk belirti, egzersiz sırasında omzunda hissettiği hafif bir ağrıydı. Bu ağrı zamanla boynuna, sırtına ve göğsüne yayıldı. Ancak belirgin bir nefes darlığı yaşamadığı için ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini düşünmedi.

“Sadece yanlış bir hareket yaptığımı sandım. Ama zamanla ağrı arttı, omzumu hareket ettirdiğimde sanki içimde bir şeyler patlıyordu. En sonunda sağ tarafıma yatamaz hale geldim,” diyen Savage, tanı konulana kadar nefes alışında hafif bir değişiklik dışında ciddi bir semptom yaşamadığını belirtti.

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Sigara bile içmiyordu, akciğer kanserine yakalandı: 34 yaşındaki kadının vücudundaki tek belirti - 2

Teşhis, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak konuldu. Bu kanser türü, genellikle sigara içmeyenlerde görülen ve yavaş ilerlemesine rağmen erken evrede teşhis edilmesi zor olan bir form. İleri evrelerde teşhis konulan hastaların sadece %10’undan azı beş yıldan uzun yaşayabiliyor.

Savage, kemoterapi ve diğer tedavilerin ardından geçtiğimiz Kasım ayında yapılan taramalarda tümör izine rastlanmadığını açıkladı. Ancak onun hikâyesi, sigara içmeyen bireylerde de akciğer kanseri riskinin arttığını gösteren araştırmaları bir kez daha gündeme getirdi.

Sigara bile içmiyordu, akciğer kanserine yakalandı: 34 yaşındaki kadının vücudundaki tek belirti - 3

AKCİĞER KANSERİ VAKALARI ARTIYOR

Bu yıl başında yayımlanan küresel bir araştırma, artık akciğer kanseri vakalarının daha büyük bir kısmının sigara içmeyenlerde görüldüğünü ortaya koydu. Özellikle kadınlarda ve adenokarsinom türünde artış dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu durumun başlıca nedeni, hava kirliliği.

Çinli ve Fransız bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen çalışmada, yılda teşhis edilen yaklaşık 600 bin adenokarsinom vakasının üçte birinin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Dünya nüfusunun %99'u ise hâlâ Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği hava kalitesi standartlarının altında yaşamını sürdürüyor.


Sigara bile içmiyordu, akciğer kanserine yakalandı: 34 yaşındaki kadının vücudundaki tek belirti - 4

Her ne kadar akciğer kanseri genellikle ileri yaşlarda ortaya çıksa da, İngiltere’de 40 yaş altındaki kişilerde yılda yaklaşık 2.300 vaka tespit ediliyor. Kadınlar arasında sigara içmeyenlerde görülme oranı ise erkeklere göre daha yüksek.


Sigara bile içmiyordu, akciğer kanserine yakalandı: 34 yaşındaki kadının vücudundaki tek belirti - 5

Akciğer kanseri belirtileri arasında inatçı öksürük, sık tekrarlayan göğüs enfeksiyonları, göğüs ve omuzda hissedilen ağrılar yer alıyor. Uzmanlar, özellikle nedeni açıklanamayan kas-iskelet sistemi ağrılarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Reyna Savage’ın hikâyesi, sağlıklı bireylerde bile bu sessiz hastalığın ne kadar sinsi ilerleyebileceğini gözler önüne seriyor. Onun çağrısı ise net: “Vücudunuzu dinleyin, küçük belirtileri hafife almayın.”

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