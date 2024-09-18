Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor

YASAK HANGİ BÖLGELERİ KAPSAYACAK?

Yeni yönergelere göre, restoranlar, barlar ve kafeler gibi hizmet tesisleriyle bağlantılı açık veya yarı açık alanlar; örneğin çatı katları, balkonlar, verandalar ve teraslar, sigara içilmeyen bölgeler haline gelecek.

Ayrıca, otobüs durakları ve havaalanları da yasak kapsamına alınacak. Çocukların bulunduğu alanlar, eğlence parkları ve eğitim kurumları da yeni düzenlemelerle korunacak.