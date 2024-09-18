Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor
Avrupa Birliği'ninin yürütme organı Avrupa Komisyonu, nikotin içermeyen ürünler de dahil olmak üzere mevcut sigara yasaklarını açık alanları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Komisyon yetkilileri, yeni düzenlemeler ile "tütünsüz bir nesil" ve pasif içiciliği azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
Son yıllarda pek çok ülke, sayısız sağlık sorununa yol açan tütün ve tütün ürünleri ile mücadele etmek adına ciddi adımlar attı. Bu konuda son hamle İngiltere’den geldi. “Sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında 1 Ocak 2009’dan sonra dünyaya gelenlere sigara satışı yasaklandı.
Şimdi ise Avrupa Komisyonu, yasağın kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bugün toplanacak komisyon, nikotin içermeyen yenilikçi ürünlerin de dahil olduğu mevcut sigara yasaklarının açık alanlarda uygulanmasını gündeme alacak.