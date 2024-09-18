Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği'ninin yürütme organı Avrupa Komisyonu, nikotin içermeyen ürünler de dahil olmak üzere mevcut sigara yasaklarını açık alanları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Komisyon yetkilileri, yeni düzenlemeler ile "tütünsüz bir nesil" ve pasif içiciliği azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor - 1

Son yıllarda pek çok ülke, sayısız sağlık sorununa yol açan tütün ve tütün ürünleri ile mücadele etmek adına ciddi adımlar attı. Bu konuda son hamle İngiltere’den geldi. “Sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında 1 Ocak 2009’dan sonra dünyaya gelenlere sigara satışı yasaklandı.

Şimdi ise Avrupa Komisyonu, yasağın kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bugün toplanacak komisyon, nikotin içermeyen yenilikçi ürünlerin de dahil olduğu mevcut sigara yasaklarının açık alanlarda uygulanmasını gündeme alacak.

DÜNYA HABERLERİ

Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor - 2

HEDEF PASİF İÇİCİLİĞİ AZALTMAK

Euronews'in haberine göre, Avrupa Birliği'nin yürütme organı, mevcut 2009 yönergelerini daha da kapsamlı hale getirecek.

Yeni düzenlemelerin, kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde pasif içiciliği azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor - 3

KAMU SAĞLIĞINI KORUMAK

Önerilen taslak, elektronik sigaralar gibi yeni tütün ürünlerinin sağlık risklerine ilişkin artan endişeleri yansıtıyor ve kamusal alanları sigara dumanının yanı sıra tüm aerosollerden (duman, sis ve spreyler) temizlemeyi hedefliyor.

Kılavuz ilkeler, yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, üye devletlerin tütün kaynaklı kanseri engellemeye yönelik daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olarak sunuluyor.

Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor - 4

DAHA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Komisyon yetkilileri, 2009-2012 yılları arasında uygulamanın başarılı olduğunu ve maruziyette bir düşüş görüldüğünü iddia ediyor. Ancak yeni düzenlemeler, "ısıl tütün ürünleri ve elektronik sigaralar" gibi daha geniş bir ürün yelpazesini hedef alacak.

Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor - 5

YASAK HANGİ BÖLGELERİ KAPSAYACAK?

Yeni yönergelere göre, restoranlar, barlar ve kafeler gibi hizmet tesisleriyle bağlantılı açık veya yarı açık alanlar; örneğin çatı katları, balkonlar, verandalar ve teraslar, sigara içilmeyen bölgeler haline gelecek.

Ayrıca, otobüs durakları ve havaalanları da yasak kapsamına alınacak. Çocukların bulunduğu alanlar, eğlence parkları ve eğitim kurumları da yeni düzenlemelerle korunacak.

Sigara ve elektronik sigaraya açık hava yasağı! Avrupa yasakları genişletmeye hazırlanıyor - 6

YÜZDE 30 AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Komisyon'un önerisinin başlangıçta ocak ayında açıklanması planlanmıştı, ancak gecikmeler yaşandı. Bu durum, tütün lobisinin etkisi hakkında endişelere yol açtı.

Revize edilen yönergeler, 2040 yılına kadar “tütünsüz bir nesil” yaratmayı ve 2025 yılına kadar tütün kullanımını yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyor.

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