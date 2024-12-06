Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı

PARLAMENTODAN VETO

Devlet Başkanı Yoon, salı günü “devlet karşıtı güçlerin” kökünü kazımak ve engelleyici siyasi muhaliflerin üstesinden gelmek için sıkıyönetim ilan ettiğini açıklayarak hem ülkeyi hem kendi partisini şoke etti.

Ancak aralarında partisinin bazı üyelerinin de bulunduğu parlamentonun, kararnameye karşı oy kullanmasının ardından, yaklaşık altı saat sonra rotasını değiştirdi.

Sıkıyönetim kabul edilmedi.