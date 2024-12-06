Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı
Güney Kore'de Deblet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim ilanının ardından iktidar partisi harekete geçti. Halkın Gücü Partisi Başkanı Han Dong-hoon, Yoon'un görevden alınmaması halinde vatandaşları “büyük tehlikeye” için uyardı.
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası siyasi kriz sürüyor.
İktidardaki Halkın Gücü Partisi Başkanı Han Dong-hoon, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmaması halinde vatandaşları “büyük tehlikeye” atabileceğini söyledi.
Han Dong-hoon, bugün düzenlenen acil parti liderliği toplantısında yaptığı açıklamada, “Başkan Yoon'un başkanlık makamında kalmaya devam etmesi halinde, sıkıyönetim ilanına benzer aşırı eylemlerin tekrarlanması ve bunun da Kore Cumhuriyeti ve vatandaşlarını büyük bir tehlikeye sokması riski bulunmaktadır” dedi.