Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı

Güney Kore'de Deblet Başkanı Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim ilanının ardından iktidar partisi harekete geçti. Halkın Gücü Partisi Başkanı Han Dong-hoon, Yoon'un görevden alınmaması halinde vatandaşları “büyük tehlikeye” için uyardı.

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 1

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası siyasi kriz sürüyor.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi Başkanı Han Dong-hoon, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmaması halinde vatandaşları “büyük tehlikeye” atabileceğini söyledi.

Han Dong-hoon, bugün düzenlenen acil parti liderliği toplantısında yaptığı açıklamada, “Başkan Yoon'un başkanlık makamında kalmaya devam etmesi halinde, sıkıyönetim ilanına benzer aşırı eylemlerin tekrarlanması ve bunun da Kore Cumhuriyeti ve vatandaşlarını büyük bir tehlikeye sokması riski bulunmaktadır” dedi.

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Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 2

PARLAMENTODAN VETO

Devlet Başkanı Yoon, salı günü “devlet karşıtı güçlerin” kökünü kazımak ve engelleyici siyasi muhaliflerin üstesinden gelmek için sıkıyönetim ilan ettiğini açıklayarak hem ülkeyi hem kendi partisini şoke etti.

Ancak aralarında partisinin bazı üyelerinin de bulunduğu parlamentonun, kararnameye karşı oy kullanmasının ardından, yaklaşık altı saat sonra rotasını değiştirdi.

Sıkıyönetim kabul edilmedi.

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 3

"SÜRÜKLEYEREK ÇIKARMA" EMRİ

İktidar partisi başkanı Han, Yoon'un kısa süren sıkıyönetim döneminde önemli siyasi figürlerin tutuklanması talimatını verdiğini doğruladığını söyledi.

Güney Kore özel kuvvetlerinin başı Komutan Kwak Jong-geun, bugün yaptığı açıklamada, sıkıyönetimin ilan edildiği gece milletvekillerini parlamentodan “sürükleyerek çıkarma” emri aldığını bildirdi.

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 4

GÖREVDEN ALMA OY İÇİN ÇAĞRI

Dün düzenlenen mitinge katılan halk, Güney Kore'nin iktidar milletvekillerini, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması lehinde oy kullanmaya çağırdı.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti, cumartesi akşamı başkan için bir görevden alma oylaması planladı.

Ulusal polis ise bir muhalefet partisi ve aktivistlerin ayaklanma iddialarında bulunmasının ardından Yoon hakkında soruşturma başlattı.

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 5

"GÜVENİLİR KANITLAR VAR"

İktidar partisi dün, görevden almaya karşı olduğunu açıklamıştı ancak Han, Yoon'un Seul'ün hemen güneyindeki Gwacheon'da siyasi liderleri tutuklama ve gözaltına alma niyetinde olduğuna dair “güvenilir kanıtlar” ışığında bu duruşun değişebileceğini söyledi. 

Han, “Dün, hazırlıksız kaosun halka ve destekçilere zarar vermesini önlemek için bu görevden alma kararını geçirmemeye çalışacağımı söylemiştim, ancak yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında Kore Cumhuriyeti'ni ve halkını korumak için Başkan Yoon Suk Yeol'un derhal görevden uzaklaştırılmasının gerekli olduğuna inanıyorum” dedi.

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 6

"YASADAŞIŞI MÜDAHALEDE BULUNAN ASKERLER"

Han, “Yeni ortaya çıkan gerçekler göz önüne alındığında, Başkan Yoon Suk Yeol'un görevlerinin hızlı bir şekilde askıya alınmasının Kore Cumhuriyeti ve halkını korumak için gerekli olduğuna inanıyorum” dedi.

Han, Yoon'un “yasadışı müdahalede bulunan” askeri yetkililere karşı herhangi bir personel işlemi yapmadığını da belirterek, “Dahası, bu yasadışı sıkıyönetimin yanlış olduğunu da kabul etmiyor” diye ekledi.

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 7

HALK MI İŞBİRLİKÇİLER Mİ?

Yoon'un görevden alınmasını destekleyen kıdemli bir iktidar partisi milletvekili olan Cho Kyoung-tae gazetecilere yaptığı açıklamada, her parti milletvekilinin “halkın tarafını mı tutacaklarına yoksa sıkıyönetim güçlerinin işbirlikçisi mi olacaklarına” karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Diğerleri ise 2016 yılında dönemin Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasının tekrarlanmasını istemediklerini, bunun muhafazakar Büyük Ulusal Parti'nin çöküşünü ve liberallerin başkanlık ve genel seçimlerde zafer kazanmasını tetiklediğini ifade etti.

Sıkıyönetim krizi: Güney Kore halkı için "büyük tehlike" uyarısı - 8
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