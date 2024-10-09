Silah ambargosu: İsrail'in sahip olduğu yabancı şirketlerin İsrail'e satış yapması yasaklanacak mı?
İsrail'in büyük savunma firmalarının, İsrail silah sistemleri için parça üreten Avrupalı iştirakleri bulunuyor. Netanyahu hükümeti, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerin silah ambargolarının, İsrail'e kritik ekipman tedarikini zayıflatacağından korkuyor. (Editör: Derya Doğan)
Devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'in kötüleşen uluslararası konumu, çeşitli ülkelerin silah ihracatına getirdiği kısıtlamalarla birleşince, tamamı İsrail'e ait yabancı savunma şirketlerini vurabilir.
Bu durum, bu şirketlerin İsrail'e silah ihraç edemediği bir durumu ortaya çıkarabilir.
İsrailli Haaretz gazetesi, silah ambargosuna ilişkin detaylı bir haber yayınladı.