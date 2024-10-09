Silah ambargosu: İsrail'in sahip olduğu yabancı şirketlerin İsrail'e satış yapması yasaklanacak mı?

AVRUPA'NIN ÖNLEMLERİ

Son aylarda birçok ülke, Gazze'de soykırım yapmakla suçlanan İsrail'e "yardım ediyor görünmemek için" hem kamuoyu önünde hem de gizli önlemler aldı.

İngiltere 30 ihracat lisansını iptal etti ve İsrail'e gelecekte yapılacak savunma ihracatını zorlaştıracak değişiklikleri uygulamaya koydu.

İsrail'e önemli bir ihracatçı olan Almanya (özellikle denizaltı ve korvet), savunma ihracatını etkin bir şekilde kısıtladı. Berlin, ihracatın tamamen durdurulduğu haberlerini yalanlarken, yerel medya İsrail'in 10 bin tank mermisi talebinin bir yıl gecikmesine atıfta bulunarak, verilen lisanslarda dramatik bir azalma olduğunu bildirdi.

Cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'e silah ihracatının kısıtlanması çağrısında bulundu.