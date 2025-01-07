Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor!
Suriye'de rejim ordusunda görev almış askerler ve polisler, ellerindeki silah ve mühimmatları teslim etmeye devam ediyor. Başkent Şam'daki silah teslimat merkezinde yoğunluk sürüyor. Amaç, eski rejim tarafından verilen silahların devlete iade edilmesi. Ve güçlerin üyelerinin topluma yeniden entegre olabilmeleri için sivil bir kimlik almaları. Bir yandan eski askerler yeni orduya yazılmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.
SAVUNMA BAKANLIĞI ÇATISINDA TOPLANACAKLAR
Suriye'deki geçici hükümetin yeni atanan Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, ülkedeki çeşitli muhalif gruplarla toplantılar düzenleyerek, onları Suriye Savunma Bakanlığı komutası altına almayı amaçlıyor.
Ebu Kasra, yaptığı açıklamada, bu tür toplantıların "ordunun örgütsel yapısını istikrara kavuşturmak için bir yol haritası geliştirmeyi amaçladığını" söyledi.