Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor!

BİRİNCİ ÖNCELİK ULUSAL ORDU

Suriye'nin yeni yönetimi, eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçen ay devrilmesinden kısa bir süre sonra, Esad sonrası dönemde tüm muhalif grupları ve silahlı güçleri ulusal bir ordu altında birleştirmenin en önemli öncelik olacağını duyurdu.