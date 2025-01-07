Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor!

Suriye'de rejim ordusunda görev almış askerler ve polisler, ellerindeki silah ve mühimmatları teslim etmeye devam ediyor. Başkent Şam'daki silah teslimat merkezinde yoğunluk sürüyor. Amaç, eski rejim tarafından verilen silahların devlete iade edilmesi. Ve güçlerin üyelerinin topluma yeniden entegre olabilmeleri için sivil bir kimlik almaları. Bir yandan eski askerler yeni orduya yazılmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor! - 1

SAVUNMA BAKANLIĞI ÇATISINDA TOPLANACAKLAR

Suriye'deki geçici hükümetin yeni atanan Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, ülkedeki çeşitli muhalif gruplarla toplantılar düzenleyerek, onları Suriye Savunma Bakanlığı komutası altına almayı amaçlıyor.

Ebu Kasra, yaptığı açıklamada, bu tür toplantıların "ordunun örgütsel yapısını istikrara kavuşturmak için bir yol haritası geliştirmeyi amaçladığını" söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor! - 2

BİRİNCİ ÖNCELİK ULUSAL ORDU

Suriye'nin yeni yönetimi, eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geçen ay devrilmesinden kısa bir süre sonra, Esad sonrası dönemde tüm muhalif grupları ve silahlı güçleri ulusal bir ordu altında birleştirmenin en önemli öncelik olacağını duyurdu.

Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor! - 3

GENEL AF VE SİVİL HAYATA UYUM SÜRECİ

Suriye'deki yeni hükümet, eski rejim adına çalışanlar için genel af ilan etti.

Rejimin düşmesinden iki haftadan fazla bir süre sonra kurulan merkezlerde, eski asker, polis ve istihbarat görevlileri geçici sivil kimlik kartı için kayıt yaptırabiliyor ve silahlarını teslim edebiliyor.

Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor! - 4

SİLAHLARI İADE EDİLİYOR

Amaç, eski rejim tarafından verilen silahların devlete iade edilmesi. Ve güçlerin üyelerinin topluma yeniden entegre olabilmeleri için sivil bir kimlik almaları.

Silahlarını teslim ettiler: Esad'ın askerleri yeni orduya yazılıyor! - 5

ESKİ ASKERLER ORDUYA YAZILIYOR

Esad döneminde, yetişkin erkekler için orduya katılım zorunluydu. Askere gidenler sivil kimliklerini teslim etmek zorundaydı ve bunun yerine kendilerine askeri kimlikler verildi.

Sivil kimlik belgesi olmadan iş bulmak veya ülke içinde serbestçe dolaşmak zor olacağından, on binlerce kişi çeşitli şehirlerdeki merkezlere başvurdu.

Bir yandan eski askerler yeni orduya yazılmak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

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