Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu

Şili'de bulunan dünyanın en kurak çölü Atacama Çölü, ikinci el veya satılamayan en az 39 bin ton tekstil ürününün atılması nedeniyle büyük kirliliğe maruz kalıyor. Şili’nin Avrupa, Asya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamayan en az 59 bin ürünün gönderildiği bölge olduğu aktarılırken, çöp dağlarının çevreye plastikler ve lastikler kadar kimyasal madde yaydığı vurgulandı.

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 11:16

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 1

Dünyanın en kurak çölü olan 'deki Atacama’da, kıyafet çılgınlığının neden olduğu kirlilikten giderek daha fazla zarar gördüğü ortaya çıktı.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 2

Yüz binlere ulaşan atılan tekstil ürünlerinden oluşan yığınların Atamaca Çölü’nde çöp dağları oluşmasına neden olduğu belirtildi.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 3

Son yıllarda çocuk işçiler ve giyim endüstrisinde ödenen düşük ücretler ile gündeme gelen tekstil sektörünün çevreye verdiği zararı gözler önüne seren görüntülerde, en az 39 bin ton tekstil ürünü olduğu bildirildi.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 4

Güney Amerika ülkesi Şili, uzun yıllardır Avrupa, Asya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamayan tekstil ürünlerinin merkezi olurken geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Alto Hospicio serbest bölgesindeki Iquique limanına her yıl yaklaşık 59 bin ton giysinin geldiği aktarıldı.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 5

Limanın ithalat alanında eski bir çalışan olan Alex Carreno, yaptığı açıklamada, “Bu giysiler dünyanın her yerinden geliyor” derken, “Santiago'ya satılmayan veya başka ülkelere gönderilmeyen şeyler serbest bölgede kalıyor” diye konuştu.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 6

Atılan giysilerden yalıtım panelleri üretimi gerçekleştiren şirketin sahibi Franklin Zepeda, "Sorun, giysilerin biyolojik olarak parçalanamaması, kimyasal ürünler içermesi ve bu nedenle belediye çöplüklerine kabul edilmemesi" dedi.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 7

SU İSRAFI

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2019 yılında yayımladığı raporunda, küresel giyim üretiminin 2000 ila 2014 yılı arasında ikiye katlandığı belirtilirken, tekstil sektörünün küresel su israfının yüzde 20’sinden sorumlu olduğu aktarıldı.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 8

Raporda, tek bir kot pantolon üretimi için 7 bin 500 litre su kullanıldığı vurgulanırken, giyim ve ayakkabı imalatının küresel sera gazlarının yüzde 8'ine katkıda bulunduğu ve “her saniye bir çöp kamyonuna eş değer miktarda tekstil ürününün gömüldüğünü veya yakıldığını” söyledi.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 9

Sentetik veya kimyasallarla işlenmiş giysilerin biyolojik olarak parçalanması 200 yıl alabileceği belirtilen raporda, tekstil ürünlerinin lastikler veya plastik malzemeler kadar zehirli olduğunun altı çizildi.

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 10

ATAMACA ÇÖLÜ'NDEN DİĞER KARELER..

Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 11
Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 12
Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 13
Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 14
Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 15
Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 16
Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 17
Şili'de Atacama Çölü’ne atılan tekstil ürünleri çöp dağları oluşturdu - 18

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