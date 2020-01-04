Şili'de göstericiler kiliseyi yaktı

Başkent Santiago'daki gösterilerde yine ortalık karıştı, polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.
Göstericilerin hedefi, polislere tahsis edilen tarihi San Francisco de Borja kilisesiydi. Kilise, göstericiler tarafından ateşe verildi.
Kilisenin yakınındaki bir bina da taşlanarak ateşe verildi.
Güvenlik güçleri, tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
Gösteriler, ekim ayında metro ücretlerine yapılan zamlarla başladı, ardından da hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.
18 Ekim'den bu yana süren gösterilerde 26 kişi hayatını kaybetti.