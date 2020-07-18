Şili'de milletvekilinin sevinci sosyal medyada gündem oldu

Şili Parlamentosu’nda corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yardımı öngören yasa tasarısının kabul edilmesi sonucu milletvekili Pamela Jiles’in sevinç turu atması sosyal medyada viral oldu.

DHA 18.07.2020 - 07:55

Şili'de milletvekilinin sevinci sosyal medyada gündem oldu - 1

Şili’de corona virüsten en çok etkilenen yoksul kesime, özel emeklilik fonlarının yüzde 10’unu çekme hakkı tanıyan ve hükümetin olumlu bakmadığı yasa tasarısı kabul edildi. 

Şili'de milletvekilinin sevinci sosyal medyada gündem oldu - 2
Yasanın kabul edilmesi sonucu eski gazeteci ve şu anki milletvekili Pamela Jiles, parlamento içerisinde pembe pelerinle sevinç turu attı.
Şili'de milletvekilinin sevinci sosyal medyada gündem oldu - 3
O anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Jiles, pembe peleriniyle koşarken diğer milletvekilleri de ona alkışla destek verdi.
Şili'de milletvekilinin sevinci sosyal medyada gündem oldu - 4
Söz konusu sevinç gösterisi sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

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