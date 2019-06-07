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Şili'de öğretmenler sokakta

Şili'de daha iyi çalışma koşulları talebiyle sokaklara dökülen öğretmenler polisle karşıya karşıya geldi. Başkent Santiago sokakları karıştı.

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    Şili'de öğretmenlerin gösterisi olaylı geçti.
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    Başkent Santiago'da daha iyi calışma koşullları talebiyle sokağa çıkan öğretmenler polisle karşı karşıya geldi.
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    Öğrencilerin de destek verdiği gösterilerde polis kalabalığa tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
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    Çıkan olaylarda gözaltına alınanlar oldu.
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    Öğretmenler eşit çalışma koşullarının yanısıra tarih, sanat ve beden eğitimi gibi derslerin seçmeli hale getirilmesine de tepkili.
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    Devlet okullarında görevli öğretmenler, tepkilerini ortaya koymak için pazartesi gününden beri grev yapıyor.
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    Başkenteki protestolara katılanların sayısının 45 bini aştığı belirtiliyor.
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