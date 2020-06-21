Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla

Güney Amerika ülkesi Şili'de muhtemel yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölüm sayısının, resmi rakamdan 3 bin daha fazla olduğu belirtildi. Ülkede şimdiye kadar 4 binden fazla can kaybı açıklanmıştı. Gerçek rakamların 7 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı 21.06.2020 - 07:00

Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 1
Şili Sağlık Bakanlığının haftalık paylaştığı, içinde Covid-19 verilerinin yer aldığı raporda, ülkede Covid-19 kaynaklı doğrulanmış ölümlerle, muhtemel virüs sebepli toplam ölüm sayısının 7 bin 144 olduğu ifade edildi.
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 2
Raporda, Covid-19 kaynaklı doğrulanmış ölüm sayısının 4 bin 75, doğrulanmamış muhtemel virüs kaynaklı ölüm sayısının da 3 bin 69 olduğu kaydedildi.
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 3
Ülkede salgından en çok etkilenen ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi 5 bin 531 doğrulanmış ve muhtemel Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 4
Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, 236 bin 748 vaka sayısıyla Latin Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke durumunda bulunuyor.
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 5
Ülkenin eski Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen Covid-19 kaynaklı ölümlerin, halka açıklananın neredeyse iki katı olduğunun basına yansımasının ardından geçen hafta istifa etmişti.
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 6
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 7
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 8
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 9
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 10
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 11
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 12
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 13
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 14
Şili'de ölümler, resmi rakamdan 3 bin daha fazla - 15

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