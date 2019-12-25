Şili'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Şili'nin en büyük liman kentlerinden Valparaiso'da orman yangını çıktı.
Kenti çevreleyen ormanda başlayan yangın kısa sürede yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere yayıldı.
Yangını söndürmek için kentteki tüm itfaiyeciler seferber edildi. Ekipler, yüksek sıcaklıklar ve rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlanıyor.
Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp, yangınların kasıtlı olarak başlatıldığını söyledi.
Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 80 ev kullanılamaz hale geldi.