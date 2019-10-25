Şili'de protestolar devam ediyor

1 Şili'de başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı olarak bilinen Baquedano Meydanı'nda Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümeti karşıtı gösterilerini devam ediyor.

2 Protestoda, bazı göstericiler güvenlik güçlerine yerden söktükleri kaldırım taşlarını atarken, polis de göz yaşartıcı gaz ve biber gazı ile göstericilere müdahale etti.

3 Göstericiler, ülkedeki hayat pahalılığı, sağlık sektörünün yetersizliği ve eşitsizlik gibi konular nedeniyle Pinera hükümetini protesto ediyor.

4 Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada ülke çapında düzenlenen 68 gösteriye 424 bin kişi katıldı. Gösterilerden kaynaklanan olaylarda 18 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı ve 300'ü reşit olmayan 2 bin 686 kişi gözaltına alındı.

5 Öte yandan, gösteriler nedeniyle gözaltına alınan 9 kişi cinsel şiddete maruz kaldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

6 Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki insan hakları ihlallerini izlemek için bir misyon göndereceğini açıkladı.

7 Bachelet, ülkesindeki olaylar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Krizi en başından beri takip ettikten sonra Şili'deki insan hakları ihlalleri iddialarını incelemek için bir misyon göndermeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

8 ZAM KARŞITI BAŞLAYAN VE ŞIDDETLI GÖSTERILERE DÖNÜŞEN PROTESTOLAR Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya geçen hafta belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

9 Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

10 Ülke çapında yayılan şiddetli gösterilerin yağma ve yakma vakalarına dönüşmesiyle 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "Acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

11 Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından Pinera, önce metro zammını kaldırmış, daha sonra da protestolara son vermek amacıyla bir dizi sosyal yardım paketini duyurmuştu.

12 Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yapmıştı.

13 Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

14 Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

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