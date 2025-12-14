Şili'de tarihi seçim: Başkanlık yarışında aşırı sağ önde

Kampanya süreci sona ererken her iki aday da birbirine sert eleştiriler yöneltti ancak seçimin kaderini belirleyen asıl konu artan suç oranları oldu.

Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen Şili, son yıllarda organize suç örgütlerinin faaliyetleri ve artan göç dalgasıyla sarsıldı.

Kamuoyu yoklamaları, Şilililerin yüzde 60'ından fazlasının ekonomiden veya eğitimden ziyade güvenliği ülkenin en büyük sorunu olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Yerli Mapuche grupları ile devlet arasındaki çatışmaların yaşandığı güneydeki Temuco kentinde Reuters'a konuşan Kast, ülkenin kaos içinde olduğunu savundu.

Kast, mevcut yönetimi suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu hükümet kaosa neden oldu, bu hükümet düzensizliğe neden oldu, bu hükümet güvensizliğe neden oldu. Biz tam tersini yapacağız; asayişi, güvenliği ve inancı yeniden tesis edeceğiz."

Mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric, artan suç oranları ve göçmen krizi karşısında polis fonlarını artırmak ve kuzey sınırına orduyu konuşlandırmak gibi adımlar atsa da bu hamleler seçmen nezdinde yeterli karşılık bulmadı.

Boric'in anayasa değişikliği vaatlerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve düşen halk desteği, eski Çalışma Bakanı olan Jara'nın kampanyasını da olumsuz etkiledi.