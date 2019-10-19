1 Şili basınında çıkan habere göre, ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4'lük zamma karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

2 Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

3 Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda 1 kişi yaralandı.

4 ACİL DURUM İLAN EDİLDİ Şili'de ulaşıma yapılan zamma karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler nedeniyle başkent Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildi.

5 Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkanlık sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, ulaşıma yapılan zam karşıtı protestoların tetiklediği şiddet olaylarının halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

6 Pinera, "Santiago metrosuna, halkın güvenliğine ve kamu düzenine yapılan ciddi saldırılar neticesinde Şili Devlet Başkanı olarak, Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgeleri için acil durum ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

7 Ulaşım zammından halkın olumsuz etkilendiğinin farkında olduğunu söyleyen Pinera, bu zammın tekrar gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.

8 15 gün süre için ilan edilen acil durum, gerekli görülmesi halinde 15 gün daha uzatılabilecek. Acil durum ilan edilen bölgeler silahlı kuvvetlerinin sorumluluğu altında olacak.

9 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin araçlara zarar verdiği, bir otobüsü yaktığı ve bir eczaneyi yağmaladığı görülüyor.

10 Bu arada, gösteriler sırasında şehre verilen zararın 500 bin dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

11 Nüfusu 5 milyonu aşan Santiago'da gösteriler yüzünden ulaşım durma noktasına geldi.

12 Şehrin en önemli ulaşım aracı metronun hizmet verememesi nedeniyle ulaşımda büyük aksaklık yaşanıyor.

13 Metro seferlerinin hafta sonunda yapılmayacağı açıklanırken, ulaşımı rahatlatmak için 300 ek otobüs seferi düzenlenecek.

14 HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIYOR Şili Ulaştırma Bakanı Gloria Hutt, ulaşıma yapılan zammın geri alınmayacağını bildirdi.

15 Ülkenin İçişleri Bakanı Andres Chadwick de bazı bakanlar eşliğinde Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüşmesinin ardından toplu ulaşımın işleyişine engel olanlara karşı Devlet Güvenlik Kanunu'nun işleme konulduğunu açıkladı.

16 Şili'de toplumsal olayları bastırmak amacıyla 1958'de çıkarılan "Devlet Güvenlik Kanunu" çerçevesinde ceza alanların hukuki işlemleri hızlandırılıyor ve kanun kapsamında suça karışanlara normalden fazla ceza verilebiliyor.

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