Şili'de ulaşım zammı protestolarında çatışma (Acil durum ilan edildi)
Anadolu Ajansı
Şili'nin başkenti Santiago'da ulaşım zammına karşı düzenlenen protestolar yer yer çatışmaya dönüştü. Hükümet ise yüzde dörtlük zamdan geri adım atmayacağını söyledi. Ülkede 15 gün boyunca acil durum ilan edildi.
-
1
Şili basınında çıkan habere göre, ulaşıma yapılan yaklaşık yüzde 4'lük zamma karşı hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.
-
2Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
-
3Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda 1 kişi yaralandı.
-
4
ACİL DURUM İLAN EDİLDİŞili'de ulaşıma yapılan zamma karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler nedeniyle başkent Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildi.
-
5Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkanlık sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, ulaşıma yapılan zam karşıtı protestoların tetiklediği şiddet olaylarının halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.
-
6Pinera, "Santiago metrosuna, halkın güvenliğine ve kamu düzenine yapılan ciddi saldırılar neticesinde Şili Devlet Başkanı olarak, Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgeleri için acil durum ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.
-
7Ulaşım zammından halkın olumsuz etkilendiğinin farkında olduğunu söyleyen Pinera, bu zammın tekrar gözden geçirileceğini sözlerine ekledi.
-
815 gün süre için ilan edilen acil durum, gerekli görülmesi halinde 15 gün daha uzatılabilecek. Acil durum ilan edilen bölgeler silahlı kuvvetlerinin sorumluluğu altında olacak.
-
9Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin araçlara zarar verdiği, bir otobüsü yaktığı ve bir eczaneyi yağmaladığı görülüyor.
-
10Bu arada, gösteriler sırasında şehre verilen zararın 500 bin dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.
-
11Nüfusu 5 milyonu aşan Santiago'da gösteriler yüzünden ulaşım durma noktasına geldi.
-
12Şehrin en önemli ulaşım aracı metronun hizmet verememesi nedeniyle ulaşımda büyük aksaklık yaşanıyor.
-
13Metro seferlerinin hafta sonunda yapılmayacağı açıklanırken, ulaşımı rahatlatmak için 300 ek otobüs seferi düzenlenecek.
-
14
HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIYORŞili Ulaştırma Bakanı Gloria Hutt, ulaşıma yapılan zammın geri alınmayacağını bildirdi.
-
15Ülkenin İçişleri Bakanı Andres Chadwick de bazı bakanlar eşliğinde Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüşmesinin ardından toplu ulaşımın işleyişine engel olanlara karşı Devlet Güvenlik Kanunu'nun işleme konulduğunu açıkladı.
-
16Şili'de toplumsal olayları bastırmak amacıyla 1958'de çıkarılan "Devlet Güvenlik Kanunu" çerçevesinde ceza alanların hukuki işlemleri hızlandırılıyor ve kanun kapsamında suça karışanlara normalden fazla ceza verilebiliyor.
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29