Şili'de yangın felaketi. 19 kişi öldü, OHAL ilan edildi
19.01.2026 05:58
AA, Reuters
Aşırı sıcakların etkisindeki Şili orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 10 bin hektarlık alan kül oldu, 250 ev tamamen yıkıldı, ülkede OHAL ilan edildi.
Güney Amerika ülkesi Şili, on binlerce hektarlık alın tehdit eden orman yangınları günlerdir sürüyor.
Ülkenin orta kesiminde yer alan Penco kentinde 10 bin hektarlık alanın kül olduğu yangınlar 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. En az 20 bin kişi ise yaşadıkları yerden tahliye edildi.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin güney-orta kesiminde yer alan Nuble ve Biobio bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
Çok sayıda yerleşim alanında büyük hasara neden olan yangınlar en büyük yıkımı sahil kenti Concepción'da yarattı. Kenti çevreleyen ormanları kasıp kavuran afette en az 250 evin tamamen yıkıldığı açıklandı.
Şili Ormancılık Ajansı, pazar günü ülke genelinde toplam 24 yangınla mücadele edildiğini duyurdu. Ajans en büyük tehdidin Ñuble ve Biobío bölgelerinde olduğuna vurgu yaptı.
Yetkililer, şiddetli rüzgârlar ve yüksek sıcaklıklar gibi olumsuz koşulların yangınların yayılmasını hızlandırdığını ve itfaiyenin müdahalesini zorlaştırdığını belirtiyor. Şili’de pazartesi günü sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor.