Şili'de zam karşıtı protestolar: 8 ölü
Anadolu Ajansı, Reuters
Şili'de şiddet olaylarına dönüşen ve önceki gün "acil durum" ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine neden olan zam karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Devlet Başkanı Sebastian Pinera, son günlerde ülkede hakim olan şiddet ve yağma olaylarına ilişkin, "Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz" dedi.
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ŞİLİ DEVLET BAŞKANI PİNERA'DAN HALKA "SÜKUNET" ÇAĞRISIŞili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, başkanlık sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, son günlerde ülkede hakim olan şiddet eylemlerine karşı halka "sükunet" çağrısında bulundu.
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Bazı bakanlarla toplantı düzenlediğini belirten Pinera, "Amacımız son günlerde baş gösteren şiddet ve vandalizmin neden olduğu ciddi duruma bir çözüm bulmak ve birlik olduğumuzu göstermektir." ifadesini kullandı.
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Pinera, halkı şiddet, vandalizm ve suça karşı durmaya çağırdığı konuşmasında, "Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz." diye konuştu.
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Metro ücretine yapılan zammın askıya alınmasını öngören kanun tasarısının Kongreye iletildiğini bildiren Pinera, böylelikle zammın askıya alınacağını kaydetti.
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GÖSTERİLERDE 8 KİŞİ ÖLDÜ
Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin başkenti Santiago yakınlarında bulunan Renca bölgesinde yağmalanan bir giyim fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
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Sabah saatlerinde de başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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"ACİL DURUM" İLAN EDİLEN BÖLGELER ARTIYOR
Metro ücretine yapılan zamma karşı başlayan ancak hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmayan gösteriler nedeniyle ülkede "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerin sayısı artıyor.
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Başkenti de içine alan 7 milyondan fazla kişinin yaşadığı Metropolitan Bölgesi, Valparaiso Bölgesi, Concepcion Eyaleti, Rencagua, Coquimbo ve La Serena şehirlerinin ardından Antofagasta'da da "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Gösteriler nedeniyle bazı bölgelerde pazartesi için okulların tatil edildiği, Santiago Havalimanı'nda gün içinde yüze yakın uçuşun iptal edildiği ve binlerce kişinin havalimanında kaldığı bildirildi.
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Protestoların şu ana kadar zararının yaklaşık 700 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
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ŞİLİ'DE ZAM KARŞITI PROTESTOLARSantiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere, yüzde 4 zam yapılmasına karşı; hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, önceki gün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.
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Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.
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Şili Devlet Başkanı Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini açıklamış, ordu da aynı bölgeler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.
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Ancak "acil durum" ve sokağa çıkma yasağına rağmen şiddet olaylarının durulmaması ve diğer şehirlere sıçramasıyla, ülkenin Valparaiso ve Concepcion şehirlerinde de aynı önlemler alınmıştı.
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Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.
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Şili'nin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti. Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek, güvenliğin orduya teslim edildiği belirtiliyor.