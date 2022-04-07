Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu

Bilim insanları, Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama çölünde heyecan verici bir keşif yaptı. 100 milyon yıl önce yaşayan ve uçabilen bir tür olan pterosaurlara ait iyi korunmuş fosiller bulundu. Araştırmacılar, yeni keşfin bu korkutucu hayvanların yaşamına ilişkin daha önce bilinmeyenleri ortaya çıkardığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 07.04.2022 - 15:24 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 15:26

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 1

100 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADILAR

Şili'deki bilim insanları, 100 milyon yıldan daha uzun bir süre önce Atacama çölünde dolaşan antik uçan sürüngenlerin iyi korunmuş kemiklerinin bulunduğu nadir bir mezarlık ortaya çıkardı.

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 2

Söz konusu kalıntılar, b dinozorlarla birlikte yaşayan, uzun kanat açıklığına sahip, flamingolara benzer şekilde uzun ve ince dişleriyle suyu süzerek beslenen uçan bir tür olan pterosaurlara ait.

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 3

ARAŞTIRMACILARI ŞAŞIRTTI

Bununla birlikte, Şili Üniversitesi'nden araştırmacı Jhonatan Alarcón liderliğindeki bilim insanları grubu, yıllardır pterosaurları arıyordu, ancak bu keşif umutlarını aştı.

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 4

Alarcón, "Bu keşfin küresel önemi var çünkü bu tür bulgular nispeten nadirdir. Dünyanın neredeyse her yerinde, bulunan pterosaur kalıntıları izole edilmiş durumda” dedi.

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 5

Alarcón, ayrıca bu nadir fosillerin keşfinin bilim insanlarına  sadece pterosaurun anatomisini değil, p alışkanlıklarını da incelemesine izin vereceğini belirterek, "Bu hayvanların gruplarını nasıl oluştuğunu, yavrularını nasıl büyüttüğünü artık anlayabileceğiz” dedi.

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 6

Diğer taraftan, bir başka sürpriz de, bilim insanlarının  keşfettiği kemiklerin çok iyi korunmuş olmasıydı. Şili Ulusal Müzesi paleontoloji başkanı David Rubilar, "Daha önce bulunan çoğu pterosaur kemiği yassılaşmış ve  kırılmıştı. Bu bölge korunmuş üç boyutlu kemikler kurtardık” dedi. 

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 7

Öte yandan, yeni keşif daha önce farklı pterosaur kalıntılarının bulunduğu başka bir yerden 65 km uzakta yapıldı. Bu durum, bilim insanlarının pterosaurların bir zamanlar kuzey Şili'de yaygın olduğu hipotezini destekliyor.

Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 8
Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu - 9

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