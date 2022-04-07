Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 07.04.2022 - 15:24 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 15:26
Şili'deki bilim insanları, 100 milyon yıldan daha uzun bir süre önce Atacama çölünde dolaşan antik uçan sürüngenlerin iyi korunmuş kemiklerinin bulunduğu nadir bir mezarlık ortaya çıkardı.
Söz konusu kalıntılar, b dinozorlarla birlikte yaşayan, uzun kanat açıklığına sahip, flamingolara benzer şekilde uzun ve ince dişleriyle suyu süzerek beslenen uçan bir tür olan pterosaurlara ait.
Bununla birlikte, Şili Üniversitesi'nden araştırmacı Jhonatan Alarcón liderliğindeki bilim insanları grubu, yıllardır pterosaurları arıyordu, ancak bu keşif umutlarını aştı.
Alarcón, "Bu keşfin küresel önemi var çünkü bu tür bulgular nispeten nadirdir. Dünyanın neredeyse her yerinde, bulunan pterosaur kalıntıları izole edilmiş durumda” dedi.
Alarcón, ayrıca bu nadir fosillerin keşfinin bilim insanlarına sadece pterosaurun anatomisini değil, p alışkanlıklarını da incelemesine izin vereceğini belirterek, "Bu hayvanların gruplarını nasıl oluştuğunu, yavrularını nasıl büyüttüğünü artık anlayabileceğiz” dedi.
Diğer taraftan, bir başka sürpriz de, bilim insanlarının keşfettiği kemiklerin çok iyi korunmuş olmasıydı. Şili Ulusal Tarih Müzesi paleontoloji başkanı David Rubilar, "Daha önce bulunan çoğu pterosaur kemiği yassılaşmış ve kırılmıştı. Bu bölge korunmuş üç boyutlu kemikler kurtardık” dedi.
Öte yandan, yeni keşif daha önce farklı pterosaur kalıntılarının bulunduğu başka bir yerden 65 km uzakta yapıldı. Bu durum, bilim insanlarının pterosaurların bir zamanlar kuzey Şili'de yaygın olduğu hipotezini destekliyor.