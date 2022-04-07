Şili'nin Atacama çölünde heyecan verici keşif: 100 milyon yıllık pterosaur kemikleri bulundu

Alarcón, ayrıca bu nadir fosillerin keşfinin bilim insanlarına sadece pterosaurun anatomisini değil, p alışkanlıklarını da incelemesine izin vereceğini belirterek, "Bu hayvanların gruplarını nasıl oluştuğunu, yavrularını nasıl büyüttüğünü artık anlayabileceğiz” dedi.