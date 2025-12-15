Şili'nin Trump'ı iktidarda: Aşırı sağ seçimleri nasıl kazandı?
15.12.2025 09:45
Emre Köse
Şili'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhuriyetçi Parti adayı Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58'ini alarak solcu rakibi Jeannette Jara'yı geride bıraktı.
Şili'de dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerini, Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı Jose Antonio Kast kazandı.
Seçmenlerin artan suç oranları ve düzensiz göç konusundaki endişelerini kampanyasının merkezine yerleştiren Kast, oyların yüzde 58'ini alarak sol koalisyonun adayı Jeannette Jara'yı mağlup etti.
JARA YENİLGİYİ KABUL ETTİ
İktidardaki sol koalisyonun adayı ve Komünist Parti üyesi Jeannette Jara, oyların yüzde 42'sinde kalarak rakibinin gerisine düştü.
İlk sonuçların açıklanmasının ardından yenilgiyi kabul eden Jara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Demokrasi yüksek sesle ve net bir şekilde konuştu" ifadesini kullandı.
Seçilmiş Devlet Başkanı Kast ile görüşerek kendisine Şili'nin iyiliği için başarılar dilediğini belirten Jara, destekçilerine ülkede daha iyi bir yaşam inşa etmek için çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.
Mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric'in düşük onay oranları ve hükümetin performansına yönelik tepkiler, Jara'nın kampanyasını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.
Kast ise 2021 seçimlerinde Boric'e karşı kaybettiği yarışın ardından üçüncü denemesinde başkanlık koltuğuna oturmayı başardı.
GÜVENLİK KAYGILARI BELİRLEYİCİ OLDU
Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen Şili'de son yıllarda artan şiddet olayları, seçmenin tercihini doğrudan etkiledi.
Organize suç örgütlerinin kök salması, adam kaçırma vakalarındaki artış ve cinayet oranlarındaki yükseliş, halkta bir kanunsuzluk algısı yarattı.
Ekonomi, sağlık ve eğitim gibi geleneksel başlıkları geride bırakan güvenlik endişesi, anketlerde seçmenlerin bir numaralı önceliği olarak öne çıktı.
Reuters'ın aktardığına göre Kast, kampanya süresince ülkenin kaosa sürüklendiği tezini işleyerek "demir yumruk" vaadinde bulundu.
Santiago'daki kutlamalara katılan destekçilerden Ignacio Segovia, ülkedeki atmosfer değişikliğini Reuters'a şu sözlerle anlattı:
"Sokağa çıkabildiğiniz, endişe duymadığınız, dışarı çıktığınızda asla sorun ya da korku yaşamadığınız huzurlu bir Şili'de büyüdüm. Şimdi ise huzur içinde dışarı çıkamıyorsunuz."
SINIRA DUVAR VE TOPLU SINIR DIŞI VAADİ
Yeni devlet başkanı, ülkenin kuzeyindeki Peru ve Bolivya sınırına duvar örülmesi, suç oranının yüksek olduğu bölgelere ordunun konuşlandırılması ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi radikal önerileriyle dikkat çekiyor.
Şili'deki göçmen nüfusu, büyük çoğunluğunu Venezuelalıların oluşturduğu yaklaşık 700 bin kişinin varlığıyla son on yılda iki katına çıktı.
Kast, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Teşkilatına birimine benzer özel bir polis gücü kurarak düzensiz göçmenleri hızlı bir şekilde tespit edip sınır dışı etmeyi planlıyor.
Eski diktatör Augusto Pinochet'ye olan hayranlığını gizlemeyen ve kürtaj ile eşcinsel evliliklere karşıtlığıyla bilinen Kast, zafer konuşmasında suçlulara yönelik sert mesajlar verdi.
Taraftarlarına seslenen Kast, şu ifadeleri kullandı:
"Şili yeniden suçtan, ıstıraptan ve korkudan özgür olacak. Suçluların ve kanun kaçaklarının hayatları değişecek. Onları arayacağız, bulacağız, yargılayacağız ve sonra hapse atacağız."
LATİN AMERİKA'DA SAĞ GÜÇLENİYOR
Kast'ın zaferi, Latin Amerika genelinde yeniden yükselişe geçen sağ siyasetin son halkasını oluşturuyor. Arjantin'de Javier Milei, Ekvador'da Daniel Noboa ve El Salvador'da Nayib Bukele'nin ardından Şili de bu akıma katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'a olan hayranlığıyla bilinen Kast'ın destekçileri, kutlamalar sırasında Trump'ın sloganına atıfla "Şili'yi Yeniden Harika Yap" yazılı kırmızı şapkalar taktı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Kast'ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi, yasa dışı göçün sonlandırılması ve ticari ilişkilerin canlandırılması konularında Kast yönetimiyle yakın çalışılacağı vurguladı.
KONGREDE DENGE ARAYIŞI
Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'de piyasalar, Kast'ın serbest piyasa yanlısı politikalarına ve kamu harcamalarını kısma vaatlerine olumlu tepki verdi.
AFP'nin aktardığına göre yerel borsa ve peso, daha az regülasyon beklentisiyle değer kazandı.
Fakat Kast'ın radikal reformlarını hayata geçirebilmesi için parçalı bir parlamento yapısıyla mücadele etmesi gerekecek.
Senato'nun sol ve sağ partiler arasında eşit bölündüğü, Temsilciler Meclisi'nde ise dengelerin popülist Halk Partisi'nin elinde olduğu bir tablo, yeni yönetimi uzlaşmaya zorlayabilir.
Kast, 11 Mart 2026 tarihinde yemin ederek göreve başlayacak.