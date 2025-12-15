Şili'nin Trump'ı iktidarda: Aşırı sağ seçimleri nasıl kazandı?

Yeni devlet başkanı, ülkenin kuzeyindeki Peru ve Bolivya sınırına duvar örülmesi, suç oranının yüksek olduğu bölgelere ordunun konuşlandırılması ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi radikal önerileriyle dikkat çekiyor.

Şili'deki göçmen nüfusu, büyük çoğunluğunu Venezuelalıların oluşturduğu yaklaşık 700 bin kişinin varlığıyla son on yılda iki katına çıktı.

Kast, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Teşkilatına birimine benzer özel bir polis gücü kurarak düzensiz göçmenleri hızlı bir şekilde tespit edip sınır dışı etmeyi planlıyor.

Eski diktatör Augusto Pinochet'ye olan hayranlığını gizlemeyen ve kürtaj ile eşcinsel evliliklere karşıtlığıyla bilinen Kast, zafer konuşmasında suçlulara yönelik sert mesajlar verdi.

Taraftarlarına seslenen Kast, şu ifadeleri kullandı:

"Şili yeniden suçtan, ıstıraptan ve korkudan özgür olacak. Suçluların ve kanun kaçaklarının hayatları değişecek. Onları arayacağız, bulacağız, yargılayacağız ve sonra hapse atacağız."