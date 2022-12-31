Şimdiden 2023'ü yaşıyorlar: İşte yeni yıla ilk giren ülkeler

Samoa Adaları, Tonga ve Kiritimati oldu. Kiriminati coğrafi konumu nedeniyle yeni yıla en erken giren yer oluyor.
Ada bu nedenle Yeni Yıl adası olarak da anılıyor.
Daha sonra Fiji ve Yeni Zelanda da yeni yıla girdi.
TSİ 16.00 itibariyle Avustralya, 18.00 itibariyle Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore, 19.00 itibariyle Çin, Filipinler ve Singapur 20.00 itibariyle ise Tayland, Kamboçya, Endonezya ve Uzakdoğu Asya'nın tamamı yeni yıla girecek.
TSİ 21.00'den sonra Bangaladeş, Nepal, Hindistan Sri Lanka 22.00'den sonra Pakistan 23.00'te Azerbaycan yeni yıla girecek.
Türkiye ise Irak, Kenya, ve Batı Rusya'yla beraber yeni yıla Azerbaycan'dan sonra girecek.