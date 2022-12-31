Şimdiden 2023'ü yaşıyorlar: İşte yeni yıla ilk giren ülkeler

TSİ 16.00 itibariyle Avustralya, 18.00 itibariyle Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore, 19.00 itibariyle Çin, Filipinler ve Singapur 20.00 itibariyle ise Tayland, Kamboçya, Endonezya ve Uzakdoğu Asya'nın tamamı yeni yıla girecek.