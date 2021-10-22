Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı

BIG JOHN 66 MİLYON YAŞINDA

Dünyanın şimdiye kadar bulunan en büyük Triceratops fosili Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir açık artırmada 6,6 milyon euroya (yaklaşık 74 milyon) satıldı. "Big John" olarak adlandırılan 66 milyon yaşındaki iskelet açık artırma tahminlerini dört kat geride bıraktı..