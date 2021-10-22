Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı

21 metre uzunluğundaki bir dinozor iskeleti, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir açık artırmada 6,6 milyon euroya, (yaklaşık 74 milyon lira) beklenen değerinin dört katından fazlasına satıldı. Big John olarak adlandırılan ve şimdiye kadar çıkarılan en büyük triceratops olan iskelet, ABD'li özel bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 22.10.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 11:57

Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 1

BIG JOHN 66 MİLYON YAŞINDA

Dünyanın şimdiye kadar bulunan en büyük Triceratops fosili Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir açık artırmada 6,6 milyon euroya (yaklaşık 74 milyon) satıldı. "Big John" olarak adlandırılan 66 milyon yaşındaki iskelet açık artırma tahminlerini dört kat geride bıraktı..

Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 2

ABD'li bir koleksiyoncuya yapılan satış, Paris'teki Drouot müzayede evinde gerçekleşti. Burada Big John, fosiller, meteorlar ve diğer doğal tarih eserlerinden oluşan bir hazineyle birlikte sunuldu.

Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 3

2014 YILINDA ORTAYA ÇIKARILDI

Bununla birlikte, iskelet ilk olarak 2014 yılında jeolog Walter W. Stein Bill tarafından Güney Dakota'da keşfedildi. Dinozorun, bugün Alaska ile Meksika arasında uzanan  antik bir kıta olan Laramidia'da yaşadığı düşünülüyor.

Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 4

Kazıdan sonra, çamurlu dinozor kalıntıları, arkeologların gerçek boyutunu görebildiği İtalya'da restore edildi.

Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 5

Big John'un yaklaşık 2 metre genişliğinde bir kaftası yaklaşık 21 metre uzunluğunda bir vücudu bulunuyor. Triceratop iskeletinin yüzde 60 oranında bütünsel olduğu belirtildi.  

Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 6

Bununla birlikte, herkes  Büyük John'un satışından heyecan duymadı. Eylül 2020'de, Christie’s Müzayede evi tarafından  31,8 milyon dolarlık rekor fiyata satılan "Stan" adlı Tyrannosaurus Rex' iskeleti satılmıştı.

Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 7

BİLİM İNSANLARI ENDİŞELİ

Omurgalı Paleontolojisi Derneği (SVP)  satışlarla ilgili endişesini dile getirerek, "Özel olarak satılan n fosil örnekleri, bilimin elinde kayboluyor. Bilim insanlarının erişimine açık olsa bile, özel mülkiyetteki örneklerde bulunan bilgilere gelecekte erişim garanti edilmiyor. Bu nedenle bilimsel iddiaların doğrulanması yapılamaz” açıklamasını yaptı.
Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı - 8

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