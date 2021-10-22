Şimdiye kadar bulunan en büyük triceratops iskeleti 6,6 milyon euroya satıldı

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 22.10.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 11:57
Dünyanın şimdiye kadar bulunan en büyük Triceratops fosili Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir açık artırmada 6,6 milyon euroya (yaklaşık 74 milyon) satıldı. "Big John" olarak adlandırılan 66 milyon yaşındaki iskelet açık artırma tahminlerini dört kat geride bıraktı..
ABD'li bir koleksiyoncuya yapılan satış, Paris'teki Drouot müzayede evinde gerçekleşti. Burada Big John, fosiller, meteorlar ve diğer doğal tarih eserlerinden oluşan bir hazineyle birlikte sunuldu.
Bununla birlikte, iskelet ilk olarak 2014 yılında jeolog Walter W. Stein Bill tarafından Güney Dakota'da keşfedildi. Dinozorun, bugün Alaska ile Meksika arasında uzanan antik bir kıta olan Laramidia'da yaşadığı düşünülüyor.
Kazıdan sonra, çamurlu dinozor kalıntıları, arkeologların gerçek boyutunu görebildiği İtalya'da restore edildi.
Big John'un yaklaşık 2 metre genişliğinde bir kaftası yaklaşık 21 metre uzunluğunda bir vücudu bulunuyor. Triceratop iskeletinin yüzde 60 oranında bütünsel olduğu belirtildi.
Bununla birlikte, herkes Büyük John'un satışından heyecan duymadı. Eylül 2020'de, Christie’s Müzayede evi tarafından 31,8 milyon dolarlık rekor fiyata satılan "Stan" adlı Tyrannosaurus Rex' iskeleti satılmıştı.