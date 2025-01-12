Simpsonlar gündemden düşmüyor: Los Angeles yangınını 20 yıl önce bilmiş!
Yıllardır devam eden ve işlediği konularla dikkatleri üzerine çeken Simpsonlar, 36 sezon boyunca tahmin etmeyi başardığı toplumsal olaylarla bir "kehanet aracı" olarak da görülmeye başlandı. Son olarak 20 yıl önce yayınlanan bir bölümünde, Kaliforniya'daki yangının bir benzeri görülmesi nedeniyle dizinin bu yangını bildiği ileri sürüldü. Bu bölümdeki sahneler son zamanlarda yaşanan felaket niteliğindeki olaylara ürkütücü derecede benziyor.
KOMPLO TEORİLERİ YAYILIYOR
Los Angeles'ı etkisi altına alan orman yangınları komplo teorilerini de gündeme getirmeye başladı; birçok kişi yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini düşünüyor.
Simpsonlar hayranları, dizinin yaklaşık 20 yıl önce Kaliforniya'daki orman yangınlarını tuhaf bir şekilde tahmin ettiğini iddia ediyor.