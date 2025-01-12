Simpsonlar gündemden düşmüyor: Los Angeles yangınını 20 yıl önce bilmiş!

BÖLÜM 2007 YILINDA YAYINLANMIŞ

2007'de yayınlanan bölümle ilgili konuşan kullanıcı, "Bart, şakalarından birinde hızla kontrolden çıkan bir yangına neden oluyor ve bu da doğal afetler karşısında toplumların ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor." diye konuştu.