Simpsonlar Titanik’i ziyaret eden denizaltı Titan'ın kaybolacağını bildi mi?

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı, hatta ABD'deki Kongre Binası işgalini bilen dizinin, okyanusun dibindeki Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını bildiği iddia edildi.

Simpsonlar Titanik’i ziyaret eden denizaltı Titan'ın kaybolacağını bildi mi? - 1

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurdu

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Simpsonlar Titanik’i ziyaret eden denizaltı Titan'ın kaybolacağını bildi mi? - 2

ON BİNLERCE DOLAR ÖDEDİLER

Küçük denizaltılar, genellikle turistlere, Titanik'in kalıntılarını göstermek için dalma deneyimi sunarken, bunun için turistler on binlerce dolar ödüyor.

ABD merkezli "OceanGate Expeditions" isimli firmaya ait denizaltı ile Titanik deneyimi yaşamak isteyenler ise koltuk başına 250 bin dolar veriyor.

Simpsonlar Titanik’i ziyaret eden denizaltı Titan'ın kaybolacağını bildi mi? - 3

SİMPSONLAR BİLDİ Mİ?

Titan adlı denizaltının, keşfetmek için daldığı Titanik'in enkazında sıkışıp kalabileceğine dair korkular var.

Trajik durum son günlerde dünya çapında milyonlarca insanı şok ederken, 1989 yılında hayatını başlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisinin bir bölümü akıllara geldi.

Simpsonlar Titanik’i ziyaret eden denizaltı Titan'ın kaybolacağını bildi mi? - 4

Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.

Simpsonlar Titanik’i ziyaret eden denizaltı Titan'ın kaybolacağını bildi mi? - 5

Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor. Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.

Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

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