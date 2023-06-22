Simpsonlar Titanik’i ziyaret eden denizaltı Titan'ın kaybolacağını bildi mi?
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı, hatta ABD'deki Kongre Binası işgalini bilen dizinin, okyanusun dibindeki Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını bildiği iddia edildi.
Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu duyurdu