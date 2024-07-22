Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama

Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre Harris ile Lisa arasında çarpıcı benzerlikler var; karakterin dizide başkan olarak yemin ettiği sırada Harris'le neredeyse aynı kıyafeti giydiği görülüyor.



İkisinin de üzerinde inci küpeler, inci kolye ve mor bir takım elbise olması dikkat çekiyor.



Bu benzerlik X kullanıcılarının The Simpsons'ın tekrar doğru tahminde bulunduğunu düşünmelerine yetti.