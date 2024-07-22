Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama
Ünlü sitcom çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons) önemli olayları "öngörmesi" nedeniyle büyük bir şöhrete kavuştu. Eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikastla ilgili ortaya atılan iddiadan sonra dizinin bu kez Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'i önceden işlediği öne sürüldü. Dizisinin yazarı Al Jean, Kamala Harris'in Lisa karakteriyle benzerliği üzerine yapılan iddialara yanıt verdi.
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce corona virüsü, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı ve son olarak eski başkana düzenlenen suikastı ön gördüğü düşünülen dizinin Kamala Harris'in başkanlığını da işlediği öne sürüldü.