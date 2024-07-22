Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama

Ünlü sitcom çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons) önemli olayları "öngörmesi" nedeniyle büyük bir şöhrete kavuştu. Eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikastla ilgili ortaya atılan iddiadan sonra dizinin bu kez Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'i önceden işlediği öne sürüldü. Dizisinin yazarı Al Jean, Kamala Harris'in Lisa karakteriyle benzerliği üzerine yapılan iddialara yanıt verdi.

Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama - 1

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce corona virüsü, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı ve son olarak eski başkana düzenlenen suikastı ön gördüğü düşünülen dizinin Kamala Harris'in başkanlığını da işlediği öne sürüldü.

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Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama - 2

Simpsonlar'ın tahmin ettiği öne sürülen son olay, 46. başkan Joe Biden'ın Trump'a karşı Demokrat Parti'nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesinin ardından gerçekleşti.

Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama - 3

Dizinin Mart 2000'de yayınlanan 11. sezonun 17. bölümü Bart to the Future'da Lisa isimli karakter ABD başkanı olarak tasvir ediliyor.

Eğer Kamala Harris seçimleri kazanırsa, ülkenin ilk kadın başkanı olacak ve bu da dizinin kehanetlerinin bir kez daha doğrulanmış olacağı anlamına gelecek.

Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama - 4

Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre Harris ile Lisa arasında çarpıcı  benzerlikler var; karakterin dizide başkan olarak yemin ettiği sırada Harris'le neredeyse aynı kıyafeti giydiği görülüyor.

İkisinin de üzerinde inci küpeler, inci kolye ve mor bir takım elbise olması dikkat çekiyor.

Bu benzerlik X kullanıcılarının The Simpsons'ın tekrar doğru tahminde bulunduğunu düşünmelerine yetti.

Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama - 5

Bir kullanıcı ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak "Simpsonlar yine iş başında" notunu düştü.

Başka biri kullanıcı "Simpsonlar asla ıskalamaz" yorumu yaptı.

Simpsonlar yeniden gündemde! Kamala Harris'i tahmin etti mi? Dizi yazarından açıklama - 6

Bu varsayımlara yanıt veren The Simpsons yazarı Al Jean, ikilinin fotoğrafını paylaşarak altına “The Simpsons “tahmin”inin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.” notunu düştü.

Jean'a yanıt veren bir kişi “Bundan sonra ne olacağını bulmak için Simpsonları izliyorum” dedi.

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