Simpsonlar yine gündemde: 2025 tahminleri ve ekonomik çöküş kehaneti
Tüm dünyada uzun yıllardır devam eden ve işlediği konularla dikkatleri üzerine çeken Simpsonlar, yayınlandığı 36 sezon boyunca yalnızca eğlenceli bir animasyon değil, aynı zamanda bir "kehanet aracı" olarak da görülmeye başlandı. Dizinin, yıllar önce işlediği olayların birer birer gerçek olması hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Titanik faciasından Donald Trump’ın tutuklanması ve başkan olacağına dair birçok olayı önceden bildiği iddia edilen dizinin, bu kez 2025 ve sonrasına dair dikkat çekici tahminleri gündeme geldi.
Dünyanın en popüler çizgi filmleri arasında yer alan Simpsonların yeni kehanetleri, sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD başkanlık seçimlerinden önce yapılan Trump tahminleri ve dijitalleşme süreciyle ilgili anlatılanlar yine gündeme geldi.