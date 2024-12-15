Simpsonlar yine gündemde: 2025 tahminleri ve ekonomik çöküş kehaneti

TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLECEĞİNİ BİLMİŞTİ

Simpsonlar, 2024 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden başkan seçileceğini öngörmüştü.



Bu iddia, dizinin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırmış ve bu kehanetin doğru çıkmasıyla birlikte Simpsonlar bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.