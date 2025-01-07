Simpsonlar'ın 2025 kehanetleri sosyal medyada gündem oldu: Küresel ekonomide büyük bir kırılma yaşanacak
Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan Simpsonlar, geçmişte birçok büyük olayı yıllar öncesinden tahmin ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise dizinin 2025 yılına dair ortaya çıkan kehanetleri sosyal medyada gündem oldu. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, dünya çapında büyük değişimler ve zorluklar yaşanabilir. İşte Simpsonlar'ın 2025 yılına dair tüyler ürperten öngörüleri.
36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın, 2025 yılına dair kehanetleri gün yüzüne çıkmaya başladı.