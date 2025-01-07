Simpsonlar'ın 2025 kehanetleri sosyal medyada gündem oldu: Küresel ekonomide büyük bir kırılma yaşanacak

İNSANLAR YAŞAYAMAZ HALE GELECEK

Bir diğer kehanet ise çevresel sorunlara dikkat çekiyor. Dizide, büyük şirketlerin neden olduğu çevre felaketlerinden korunmak için devasa bir kubbenin inşa edileceği öne sürülüyor.



Bu kubbe, insanların yaşanamaz hale gelen bölgelerden kurtulmak için kullanacağı bir sığınak olarak tasvir ediliyor. Bu kehanet, çevre felaketleri ve iklim değişikliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.