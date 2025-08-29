Simpsonlar'ın kehanetlerinden biri mi, tesadüf mü? Homer’ın Pazuzu’sundan Labubu’ya
Simpsonlar, teknolojik yeniliklerden siyasi çalkantılara ve küresel skandallara kadar olayları tahmin etme konusundaki olağanüstü yetenekleriyle onlarca yıldır biliniyor. İnternette dolaşan son komplo teorisinde Simpsonlar'ın 2017 yılında Labubu çılgınlığını tahmin ettiğini iddia ediyor.
Bir zamanlar niş sanat meraklıları için sıra dışı bir koleksiyon ürünü olan Labubu peluş oyuncakları, küresel bir moda fenomenine dönüştü ve şimdi beklenmedik bir şekilde viral bir korku kaynağı haline geldi. 2015’te Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan bu bebekler, sosyal medyada tasarımcı çantalarından sarkan ya da sokak modasıyla kombinlenen pozlarıyla Z kuşağı moda tutkunlarının gözdesi oldu.