Simpsonlar'ın kehanetlerinden biri mi, tesadüf mü? Homer’ın Pazuzu’sundan Labubu’ya

KLİP LABUBU PANİĞİNİ ALEVLENDİRDİ

Olay, Instagram sayfası Walt Motivates’in eski bir Simpsons klibini paylaşmasıyla başladı. Klipte Homer Simpson, "Pazuzu" adında lanetli bir heykel alıyor. Onu evine getiriyor, ancak ardından garip ve uğursuz olaylar başlıyor. Heykelin ürkütücü aurası ve ismi, Pazuzu, izleyicilerin içini ürpertiyor.



Neden mi? Çünkü Pazuzu ismi, tüyler ürpertici şekilde Labubu’ya benziyor.



Şimdi, Homer’ın şeytani hediyesi ile peluş bebek arasında görsel bir benzerlik yok. Ama bu, internetin çığırından çıkmasını engellemedi. Zaten Labubu hakkında “bir gariplik var” hissine kapılan hayranlar hemen noktaları birleştirdi. Simpsons’ın Donald Trump’ın başkanlığından akıllı saatlere kadar her şeyi “önceden tahmin ettiği” geçmişi düşünüldüğünde, birçok kişi şunu sordu: Bu da onların tuhaf derecede isabetli kehanetlerinden biri olabilir mi?