Simpsonlar'ın kehanetlerinden biri mi, tesadüf mü? Homer’ın Pazuzu’sundan Labubu’ya

Simpsonlar, teknolojik yeniliklerden siyasi çalkantılara ve küresel skandallara kadar olayları tahmin etme konusundaki olağanüstü yetenekleriyle onlarca yıldır biliniyor. İnternette dolaşan son komplo teorisinde Simpsonlar'ın 2017 yılında Labubu çılgınlığını tahmin ettiğini iddia ediyor.

Bir zamanlar niş sanat meraklıları için sıra dışı bir koleksiyon ürünü olan Labubu peluş oyuncakları, küresel bir moda fenomenine dönüştü ve şimdi beklenmedik bir şekilde viral bir korku kaynağı haline geldi. 2015’te Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan bu bebekler, sosyal medyada tasarımcı çantalarından sarkan ya da sokak modasıyla kombinlenen pozlarıyla Z kuşağı moda tutkunlarının gözdesi oldu.

Ama internet ürkütücü bir hal aldı. Viral olan bir Simpsons videosu sayesinde bazı kullanıcılar, “Labubu sadece bir oyuncaktan mı ibaret? Yoksa bu garip sırıtışlı oyuncak, televizyonun en gizemli dizilerinden birinde önceden mi tahmin edildi?” diye düşünmeye başladı.

KLİP LABUBU PANİĞİNİ ALEVLENDİRDİ

Olay, Instagram sayfası Walt Motivates’in eski bir Simpsons klibini paylaşmasıyla başladı. Klipte Homer Simpson, "Pazuzu" adında lanetli bir heykel alıyor. Onu evine getiriyor, ancak ardından garip ve uğursuz olaylar başlıyor. Heykelin ürkütücü aurası ve ismi, Pazuzu, izleyicilerin içini ürpertiyor.

Neden mi? Çünkü Pazuzu ismi, tüyler ürpertici şekilde Labubu’ya benziyor.

Şimdi, Homer’ın şeytani hediyesi ile peluş bebek arasında görsel bir benzerlik yok. Ama bu, internetin çığırından çıkmasını engellemedi. Zaten Labubu hakkında “bir gariplik var” hissine kapılan hayranlar hemen noktaları birleştirdi. Simpsons’ın Donald Trump’ın başkanlığından akıllı saatlere kadar her şeyi “önceden tahmin ettiği” geçmişi düşünüldüğünde, birçok kişi şunu sordu: Bu da onların tuhaf derecede isabetli kehanetlerinden biri olabilir mi?

BU OYUNCAKTA BİR GARİPLİK VAR

İnternet kullanıcıları bu teoriyle adeta eğlendi. Bazı yorumlar korku filmi fragmanlarını andırıyordu:

"Biliyordum!"

"Bu bebekler garip bir enerji yayıyor."

"Bu sadece bir oyuncak değil… ruhani bir şeyler oluyor."

Labubu’nun kocaman gözleri, sivri küçük dişleri ve yaramaz sırıtışı onu her zaman sıra dışı bir peluş yaptı. Ama şimdi, tam da bu özellikler son internet mitine kapılanlar tarafından "ürkütücü" ve "karanlık" olarak etiketleniyor.

NİŞ BİR KOLEKSİYONDAN MODANIN UĞURSUZ GÖZDESİNE

Başlangıçta sadece birkaç sterline satılan Labubu bebekleri, artık özellikle nadir edisyonlarda ikinci el sitelerinde binlerce sterline alıcı buluyor. Bu yükseliş büyük ölçüde Z kuşağının sıra dışı, "çirkin-şirin" estetiklere olan sevgisine ve sınırlı edisyon modasına duydukları takıntıya bağlanıyor.

Ünlüler, viral videolarda ve havaalanı görünümlerinde bu peluşları sergilerken görüldü. Ancak oyuncağın ünü, ruhani influencer’ları ve paranormal komplo teorisyenlerini de işin içine çekti. Labubu ile yapay zekâ tarafından üretilmiş bir Pazuzu şeytanı versiyonunu yan yana koyan ve son dönemde popüler olan bir fotoğraf karşılaştırması da ateşe körükle gitmiş oldu.

ARTIK SADECE BİR PELUŞ OYUNCAK DEĞİL

Labubu ile şeytani herhangi bir şey arasında gerçek bir bağ yok. Ancak viralliğin mitlerle iç içe geçtiği bir çağda, gerçek ile trend arasındaki çizgi her geçen gün daha da inceliyor.

Labubu’yu sevimli, ürkütücü ya da lanetli bulsanız da bir gerçek var: Bu artık sadece bir peluş oyuncak değil. İnternette doğmakta olan tam teşekküllü bir efsane.

