Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo kentinde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor. Karo şehrine bağlı Sukatendel köyünde patlama sonrası oluşan soğuk lav akıntısı görüldü. Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.