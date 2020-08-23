Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo kentinde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 11:29

Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 1
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor.
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 2
Karo şehrine bağlı Sukatendel köyünde patlama sonrası oluşan soğuk lav akıntısı görüldü.
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 3
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.


Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 4
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 5
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 6
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 7
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 8
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor - 9
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