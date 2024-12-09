Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu
Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı. Avusturya, Suriyeli mültecileri sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.
Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurdu.
Avusturya'da da bakanlık, Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya aldıklarını açıkladı.
Avusturya'nın sınır dışı hazırlığında olduğunu belirtti.