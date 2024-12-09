Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu

İsveç de iltica talep eden tüm Suriyelilere ait tüm başvuruların askıya alınacağını duyurdu. İsveç Göçmenlik Ajansı Hukuk İşleri Başkanı Carl Bexelius, “Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda korunmaya ihtiyaç duyma gerekçelerini değerlendirmek mümkün değil” dedi.



Danimarka Mülteci Ajansı, Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının işleme alınmasının askıya alındığını açıkladı. Ajans, “Danimarka Mülteci Başvuru Kurulu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir ve komite, durumun ve gelişmelerin ilgili kararlara etkilerini 16 Ocak 2025'te yapılacak olan bir sonraki olağan toplantıda ele alacaktır” açıklaması yaptı.