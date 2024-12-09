Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu

Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı. Avusturya, Suriyeli mültecileri sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.

Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu - 1

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurdu.

Avusturya'da da bakanlık, Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya aldıklarını açıkladı.

Avusturya'nın sınır dışı hazırlığında olduğunu belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu - 2

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Avrupa'da birçok ülke, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı aldı. Almanya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç ve Hollanda da Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldı. Avusturya hükümeti ise bir adım daha ileri giderek, Suriyeli mültecileri sınır dışı ederek ülkelerine göndermeyi planladığını duyurdu.

Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu - 3

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin iltica başvuruları konusundaki kararların durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, “İçişleri Bakanlığı, mevcut durumu değerlendirmekle birlikte Suriyelilerin iltica başvurularına ilişkin kararları durdurmuştur” dedi. 

Finlandiya Göç Hizmetleri, Suriyelilerden iltica başvurusunun alınmaya devam edileceğini fakat bu başvuruların işleme alınmayacağını duyurdu. Finlandiya'nın göçmenlik hizmetleri kurumu Migri'nin İltica Birimi Direktörü Antti Lehtinen, “Bu sabah itibarıyla Suriyelilerin iltica başvuruları konusunda karar alma sürecini askıya aldık” ifadelerini kullanarak, Suriye'deki durumun büyük oranda değiştiğine dikkat çekti.

Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu - 4

İsveç de iltica talep eden tüm Suriyelilere ait tüm başvuruların askıya alınacağını duyurdu. İsveç Göçmenlik Ajansı Hukuk İşleri Başkanı Carl Bexelius, “Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda korunmaya ihtiyaç duyma gerekçelerini değerlendirmek mümkün değil” dedi.

Danimarka Mülteci Ajansı, Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının işleme alınmasının askıya alındığını açıkladı. Ajans, “Danimarka Mülteci Başvuru Kurulu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir ve komite, durumun ve gelişmelerin ilgili kararlara etkilerini 16 Ocak 2025'te yapılacak olan bir sonraki olağan toplantıda ele alacaktır” açıklaması yaptı.

Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu - 5

Norveç Göçmenlik Müdürlüğü (UDI), Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. UDI tarafından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Suriye'deki son gelişmelerin ardından ülkedeki durumun belirsiz olması gösterildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, hükümetin Suriyelilerden iltica başvurularını dondurmaya hazırlandığını duyurdu. Kararın birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiği kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetinin Suriyelilerin iltica başvurularını durduran Almanya'ya benzer bir çözüm düşündüğünü teyit etti.

Sınır dışı etme hazırlığı: Almanya ve Avusturya'nın başı çektiği birçok Avrupa ülkesi Suriyelilerin iltica başvurularını dondurdu - 6

Hollanda İltica ve Göç Bakanı Marjolein Faber, yaptığı açıklamada, “Son günlerde Suriye'deki gelişmeler art arda hızla yaşandı. Bu nedenle Suriye'den gelenlerin iltica başvurularını geçici olarak dondurma kararı aldım” dedi.

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