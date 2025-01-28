Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi!

ABD'de Başkan Donald Trump, yasa dışı göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarına hız verdi. Chicago'da okullar ve kiliselere baskınlar düzenlenirken, el ve ayakları zincire vurulan göçmenlerin görüntüleri tartışma yarattı. Bu yöntemin sadece tehlikeli ve azılı suçluların nakli sırasında uygulandığı yorumları yapıldı.

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 1

NAKLİYE UÇAKLARINA BİNDİRİLDİLER

ABD'de yasadışı göçmenlerin sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı.

Elleri ve ayakları zincire vuruldu, zorlukla yürüyerek nakliye uçağına bindirildiler.

DÜNYA HABERLERİ

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 2

EL VE AYAKLARI KELEPÇELENDİ

Teksas'taki Fort Bliss üssünde kaydedilen görüntülerde, elleri ve ayakları kelepçeli kişiler silahlı gardiyanlar eşliğinde nakliye uçağına bindiriliyor.

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 3

AZILI SUÇLU MUAMELESİ

Zincire vurulan ve zorlukla yürüyen kadınların görüntüleri tepki çekti.

Bu yöntemin sadece tehlikeli ve azılı suçluların nakli sırasında uygulandığı yorumları yapılıyor.

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 4

POLİSLER GÖÇMEN AVLIYOR

Trump yönetimi, iş yerleri, okullar ve kiliseler gibi noktalara da baskın izni verirken, Chicago'da polis "yasa dışı göçmen" aramaya başladı.

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 5

İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI TEPKİLİ

Ülke çapında günde yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı, ancak Trump'ın bu sayının 1500'e çıkarılması ısrarının ardından pazar günü 956 yasadışı göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

İnsan hakları örgütleri ve katolik kurumlar uygulamaya tepki gösterdi.

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 6

TRUMP'IN "SINIR ÇARI" KARARLI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan, "Ülkeye yasadışı girmenin sonuçları vardır. Başka türlü sınır sorununu çözmemiz imkansız" diyerek baskınları savundu.

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 7

5 BİN GÖÇMEN GÖNDERİLECEK

El Paso, Teksas, San Diego ve Kaliforniya'da gözaltında bulunan yaklaşık 5 bin yasadışı göçmenin Amerikan Savunma bakanlığına bağlı uçaklarla ülkelerine gönderilmesi planlanıyor.

Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi! - 8

KOLOMBİYA İLE GÖÇMEN KRİZİ

Haftasonunda Kolombiya, ABD'nin sınırdışı ettiği iki uçak dolusu vatandaşını reddetmiş, Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin ardından geri adım atmıştı.

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