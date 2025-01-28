Sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı: Göçmenlere savaş esiri muamelesi!
ABD'de Başkan Donald Trump, yasa dışı göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarına hız verdi. Chicago'da okullar ve kiliselere baskınlar düzenlenirken, el ve ayakları zincire vurulan göçmenlerin görüntüleri tartışma yarattı. Bu yöntemin sadece tehlikeli ve azılı suçluların nakli sırasında uygulandığı yorumları yapıldı.
NAKLİYE UÇAKLARINA BİNDİRİLDİLER
ABD'de yasadışı göçmenlerin sınır dışı görüntüleri tartışma yarattı.
Elleri ve ayakları zincire vuruldu, zorlukla yürüyerek nakliye uçağına bindirildiler.