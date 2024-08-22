Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi

KURSK'TA GERİLİM YÜKSEK

Rusya tarafından dün yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna'nın doğusunda ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

Buna ek olarak Kursk bölgesinde Ukrayna güçlerinin püskürtülmeye başlandığı ifade edildi.

Ancak yüksek rütbeli bir subay, Ukrayna kuvvetlerinin yeni bir saldırıya hazırlanıyor olabileceği uyarısında bulundu.