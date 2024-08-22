Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi
Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rusya'daki sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Rus hükümeti, Ukrayna ordusuna ait bir sabotaj ve keşif timinin Bryansk bölgesine girişinin önlendiğini açıkladı. Bryansk, Ukrayna'nın yaklaşık iki hafta önce girdiği Kursk bölgesinin 240 kilometre uzaklığında yer alıyor. Rusya tarafından dün yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna'nın doğusunda ilerleme kaydedildiği aktarıldı.
UKRAYNA İLERLEYECEK Mİ?
Rus silahlı kuvvetleri, Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait sabotaj ve keşif timinin Bryansk bölgesine girişinin engellendiğini açıkladı.
Bryansk, Ukrayna'nın yaklaşık iki hafta önce girdiği Kursk bölgesinin 240 kilometre uzaklığında bulunuyor.