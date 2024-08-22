Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rusya'daki sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Rus hükümeti, Ukrayna ordusuna ait bir sabotaj ve keşif timinin Bryansk bölgesine girişinin önlendiğini açıkladı. Bryansk, Ukrayna'nın yaklaşık iki hafta önce girdiği Kursk bölgesinin 240 kilometre uzaklığında yer alıyor. Rusya tarafından dün yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna'nın doğusunda ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 1

UKRAYNA İLERLEYECEK Mİ?

Rus silahlı kuvvetleri, Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait sabotaj ve keşif timinin Bryansk bölgesine girişinin engellendiğini açıkladı.

Bryansk, Ukrayna'nın yaklaşık iki hafta önce girdiği Kursk bölgesinin 240 kilometre uzaklığında bulunuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 2

KURSK OPERASYONU

İki buçuk yıldır işgalci Rus kuvvetlere karşı mücadele eden Ukrayna, 6 Ağustos'ta Rusya sınırları içinde askeri operasyon başlatarak Kursk bölgesine girdi.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 3

RUS İLERLEMESİ SÜRÜYOR

Kursk operasyonu ile doğu cephesinde bulunan Rus taarruz güçlerinin geri çekilmesini amaçlayan Ukrayna, henüz bu hedefe ulaşamadı. Rus güçleri doğuda ilerlemeyi sürdürdü.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 4

SABOTAJ VE KEŞİF TİMİ SIZDI

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır birlikleri ve kara kuvvetlerinin dün Ukrayna'dan sızan bir sabotaj ve keşif timini püskürttüklerini söyledi.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 5

KURSK'TA GERİLİM YÜKSEK

Rusya tarafından dün yapılan diğer bir açıklamada da Ukrayna'nın doğusunda ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

Buna ek olarak Kursk bölgesinde Ukrayna güçlerinin püskürtülmeye başlandığı ifade edildi.

Ancak yüksek rütbeli bir subay, Ukrayna kuvvetlerinin yeni bir saldırıya hazırlanıyor olabileceği uyarısında bulundu.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 6

Vali, Ukrayna keşif timinin sınırda bulunan Klimovo bölgesinde püskürtüldüğünü ifade etti.

Bryansk bölgesi Ukrayna'nın Ağustos'un ilk günlerinden beri sızdığı Kursk bölgesinin kuzeybatısında yer alıyor.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 7

28 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, 13'ü Volgograd, yedisi Rostov, dördü Belgorod, ikisi Voronez, biri Bryansk ve biri Kursk bölgesinde olmak üzere toplam 28 İHA düşürüldüğünü açıkladı.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 8

ASKERİ TESİSTE YANGIN

Rusya'nın güneyindeki Volgograd bölgesinin valisi ise Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düşmesi sonucu askeri bir tesiste yangın çıktığını açıkladı.

Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 9
Sınırda tansiyon yüksek: Ukrayna ordusundan yeni sızma girişimi - 10
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