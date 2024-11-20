Sınırlarını böyle belirlediler: 41 bin yıl önceki Aborjinlerin ateş kullanımı!
Bilim insanları 41 bin yıl önce Tazmanya'da yaşayan Aborjinler hakkında yeni bir keşif yaptı. Bölgedeki çamur örneklerini inceleyen araştırmacılar, Aborjinlerin ateş kullanımına dair ilginç sonuçlara ulaştı.
Bilim insanları, Tazmanya’daki Aborjinlerin 41 bin yıl önce ateşi nasıl kullandığını ortaya koyan çarpıcı bir araştırma yaptı.
Birleşik Krallık ve Avustralya’dan araştırmacılar, Tazmanya'daki yerli toplulukların ateşi, çevreyi şekillendirmek ve doğal kaynakları daha verimli kullanmak için kullandığını tespit etti.