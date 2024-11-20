Sınırlarını böyle belirlediler: 41 bin yıl önceki Aborjinlerin ateş kullanımı!

ARAZİ YÖNETİMİNDE İLGİNÇ YÖNTEM

Araştırmanın sonuçları, Tazmanya'daki ilk Aborjin yerleşimcilerinin araziyi şekillendirmek amacıyla ormanları yakarak açık alanlar oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu, onların yaşam alanlarını verimli hale getirmek ve kültürel faaliyetlerde bulunmak için ateşi kullandıklarını gösteriyor.

Daha önce, Avustralya anakarasında da benzer şekilde Aborjinlerin ateşi çevresel düzeni şekillendirmede kullandığına dair bulgular mevcuttu, ancak Tazmanya için bu kadar ayrıntılı çevresel veriler ilk kez elde ediliyor.