Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil"

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi savaşın devam edip etmeyeceğine yönelik soruyu da beraberinde getirdi. Dünya basını da benzer soruyu sordu.

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 1

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi dünya basınında geniş yankı buldu.

Amerikan The Washington Post gazetesi, Washington yönetiminin Sinvar'ın ölümünden sonra Gazze'de ateşkes umduğunu belirtti.

Başkan Joe Biden'ın "İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi gelecek fırsatı" sözleri hatırlatıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 2

The Wall Street Journal da Sinvar'ın öldürülmesine benzer bir pencereden baktı.
Gazete, "Sinvar'ın ölümünden sonra İsrail'in önünde bir seçim var: Zafer ilan etmek ya da savaşmaya devam etmek" başlığını attı.

Haberde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun rehineler gelene kadar savaşmaya devam edeceğine yönelik sinyal verdiği belirtildi.

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 3

The New York Times da Hamas liderinin öldürülmesindeki ayrıntılara dikkat çetki.
"Savaş alanında sürpriz karşılaşma, Hamas liderinin ölümüne yol açtı" denildi.

İsrail askerlerinin rutin devriyesi sırasında çatışma çıktığı, Sinvar'ın öldürüldükten sonra kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 4

CNN International'da Hamas liderin İsrail ordusu tarafından paylaşılan son görüntülerine yer verildi.

Ayrıca Sinvar'ın öldürülmesine dünya kamuyoyundan gelen tepkiler de değerlendirildi.

Haberder Amerikalı ve İsrailli yetkililerin açıklamalarının yanı sıra; İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin ifadeleri de aktarıldı.
Amir Said İravani "Sinvar'ın savaş alanında öldürülmesi direniş ruhunu güçlendirecektir" sözleri öne çıkarıldı.

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 5

İngiliz BBC ise "Sinvar'ın ölümü Hamas için büyük bir darbe; ancak savaşın sonu değil" manşetiyle haberi duyurdu.

Sinvar'ın ölümü İsrail'in Gazze'deki en büyük zaferlerinden bir olarak değerlendirildi.

Ancak Netanyahu'nun Sinvar'ın ölümünden sonra yaptığı konuşma; savaşa devam sinyali olarak yorumlandı.

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 6

The Guardian'da da benzer ifadeler yer aldı.
7 Ekimde başlayan savaştan bu yana hem Hamas liderleri Haniye ve Sinvar'ın hem de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 7

The Telegraph da Batı'nın savaşı sona erdirmesi için Netanyahu üzerinde kurduğu baskıya dikkat çekti.

Ancak İsrail Başbakanının saldırılarına devam edeceği kaydedildi.

Netanyahu'nun Hamas'ın kalan üyelerine "Teslim olun" çağrısına haberde yer verildi.

Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil" - 8
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