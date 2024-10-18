Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil"

İngiliz BBC ise "Sinvar'ın ölümü Hamas için büyük bir darbe; ancak savaşın sonu değil" manşetiyle haberi duyurdu.



Sinvar'ın ölümü İsrail'in Gazze'deki en büyük zaferlerinden bir olarak değerlendirildi.



Ancak Netanyahu'nun Sinvar'ın ölümünden sonra yaptığı konuşma; savaşa devam sinyali olarak yorumlandı.