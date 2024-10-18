Sinvar'ın ölümü dünya basınında: "Hamas için büyük darbe, ancak savaşın sonu değil"
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi savaşın devam edip etmeyeceğine yönelik soruyu da beraberinde getirdi. Dünya basını da benzer soruyu sordu.
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi dünya basınında geniş yankı buldu.
Amerikan The Washington Post gazetesi, Washington yönetiminin Sinvar'ın ölümünden sonra Gazze'de ateşkes umduğunu belirtti.
Başkan Joe Biden'ın "İsrailliler ve Filistinliler için daha iyi gelecek fırsatı" sözleri hatırlatıldı.