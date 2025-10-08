Sıradan bir sırt ağrısı sandı: Kanserden hayatını kaybetti
İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Steve Burrows, sırt ağrısını yaşlanmaya bağladı ancak kısa süre sonra rektum kanseri teşhisi aldı. Burrows, teşhisten yalnızca iki ay sonra yaşamını yitirdi.
DailyMail'de yer alan habere göre; Cambridgeshire'de yaşayan dört çocuk babası Steve Burrows, temmuz ayının sonunda aniden alt sırtında ağrılar hissetmeye başladı. Ağrının yaşlanmadan kaynaklandığını düşünen Burrows, rahatlamak için yoga hareketleri yapmaya başladı. Ancak bir ay geçmesine rağmen ağrılar dinmeyince ve dayanılmaz hâle gelince acil servise başvurdu.