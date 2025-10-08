Sıradan bir sırt ağrısı sandı: Kanserden hayatını kaybetti

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Steve Burrows, sırt ağrısını yaşlanmaya bağladı ancak kısa süre sonra rektum kanseri teşhisi aldı. Burrows, teşhisten yalnızca iki ay sonra yaşamını yitirdi.

DailyMail'de yer alan habere göre; Cambridgeshire'de yaşayan dört çocuk babası Steve Burrows, temmuz ayının sonunda aniden alt sırtında ağrılar hissetmeye başladı. Ağrının yaşlanmadan kaynaklandığını düşünen Burrows, rahatlamak için yoga hareketleri yapmaya başladı. Ancak bir ay geçmesine rağmen ağrılar dinmeyince ve dayanılmaz hâle gelince acil servise başvurdu.

Hastanede yapılan taramalarda Burrows’un rektum kanseri olduğu belirlendi. Yapılan ileri testlerde ise hastalığın dördüncü evreye ulaştığı ve vücudun diğer bölgelerine yayıldığı tespit edildi. Durumu kısa sürede ağırlaşan Burrows, bir bakımevine nakledildikten kısa süre sonra, 27 Eylül’de hayatını kaybetti.

Burrows’un eski eşi Bethan Kester, yaşadıklarını anlatırken herkese vücutlarındaki değişimleri ciddiye alma çağrısı yaptı:

“Bu, tüm ailemiz için yıkıcı bir durumdu. Kanser olduğunu öğrendiğinden itibaren yalnızca bir ay geçmişti. Belinde ağrılar başladı ve yoga yaparak hafifletmeye çalışıyordu. Sonra ağrılar sürekli hâle geldi, her gün, her saat artarak devam etti.”

Kester, Burrows’un başta siyatik ağrısı yaşadığını düşündüğünü belirterek, “Sürekli yaşlanmakla ilgili şakalar yapardı. Çocuklarına ‘Sadece yaşlılıktan’ derdi. Oysa daha 38 yaşındaydı,” dedi.

KALITSAL HASTALIK RİSK FAKTÖRÜYDÜ

Burrows’un, Ailevi Adenomatöz Polipozis (FAP) adı verilen kalıtsal bir hastalığı olduğu biliniyordu. Bu hastalık, bağırsakta kanserli olmayan poliplerin oluşmasına neden oluyor ve tedavi edilmediğinde kanser riskini ciddi ölçüde artırıyor.

Kester, “Sırt ağrısının sinirlerine baskı yapan tümörlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. İlk başta savaşmaya kararlıydı ama hastalık çok hızlı ilerledi. Hepimiz için büyük bir şoktu,” diye konuştu.

GENÇ YAŞTA KANSER VAKALARI ARTTI

Genç yaşta bağırsak kanseri vakalarında artış endişelendiriyor

Uzmanlar, dünya genelinde 50 yaş altı bireylerde kolorektal kanser vakalarının hızla arttığına dikkat çekiyor. İngiltere’de her yıl yaklaşık 42 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi konulurken, bunların 17 bini hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hastalığın erken belirtileri arasında dışkıda kan, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kilo kaybı, yorgunluk ve karın ağrısı bulunuyor.

