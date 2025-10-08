Sıradan bir sırt ağrısı sandı: Kanserden hayatını kaybetti

Burrows’un eski eşi Bethan Kester, yaşadıklarını anlatırken herkese vücutlarındaki değişimleri ciddiye alma çağrısı yaptı:



“Bu, tüm ailemiz için yıkıcı bir durumdu. Kanser olduğunu öğrendiğinden itibaren yalnızca bir ay geçmişti. Belinde ağrılar başladı ve yoga yaparak hafifletmeye çalışıyordu. Sonra ağrılar sürekli hâle geldi, her gün, her saat artarak devam etti.”



Kester, Burrows’un başta siyatik ağrısı yaşadığını düşündüğünü belirterek, “Sürekli yaşlanmakla ilgili şakalar yapardı. Çocuklarına ‘Sadece yaşlılıktan’ derdi. Oysa daha 38 yaşındaydı,” dedi.