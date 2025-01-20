Sıradışı bir liderin portresi: Geçmişten bugüne Donald Trump kimdir?

BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIDI

Başkanlığı döneminde bazı uluslararası anlaşmalardan çekildi.

İran ile yapılan nükleer anlaşma ve iklim değişikliğiyle ilgili 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması onlar arasındaydı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan ile diplomatik ilişkiler kurmasını öngören anlaşmaların da arabulucusuydu.

Belki de en büyük sürprizi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile masaya oturarak yaptı.

Başkanlığının ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a hakaretler yağdıran Trump, Temmuz 2019'da Kuzey Kore toprağına ayak basan görevdeki ilk Amerikan Başkanı oldu.