Sıradışı bir liderin portresi: Geçmişten bugüne Donald Trump kimdir?
ABD tarihinin en sıradışı başkanlık dönemlerinden birine imza atan Donald Trump, bugün yemin ederek Beyaz Saray'da ikinci kez göreve başlayacak. "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganını benimseyen Trump'ın 2017-2020 yılları arasındaki liderliği, tartışmalı birçok olaya sahne oldu. Yeni dönem için de birçok tartışmalı vaatte bulundu. İşte ABD'nin 47'inci başkanı Donald Trump'ın portresi...
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı olarak Beyaz Saray'a çıktığında 70 yaşındaydı.
Siyasette hiçbir kariyeri olmayan Trump, ABD'nin gördüğü en zengin başkan oldu.
Halefi Barack Obama'nın umut veren "evet yapabiliriz" sloganını, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganıyla değiştirdi.
ABD dış politikasını "Önce Amerika" eksenine oturttu. İç siyasette azledilme noktasına kadar geldi.
Trump, ülke tarihinin en sıradışı başkanlık dönemlerinden birine imza attı.