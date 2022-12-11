Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Barışı korumak için elimizden geleni yapacağız

Vucic şöyle devam etti:



"Kosova'daki Sırplar için zor bir gece, onlarla olmak benim görevim. KFOR ve Avrupa'dan göstericilere karşı şiddet uygulamayacaklarına dair güvence aldık, onlarla görüşmelere devam edeceğiz. Vatanımızı korumak için gerekli önemleri aldık. En önemli emirleri verdim ve Milli Güvenlik Konseyi bunları kabul etti. Polis ve askerlerimizle gurur duyuyorum. Savaş hazırlığını artırmak için herhangi bir emir vermeden önce, barışı korumak için elimizden geleni yapacağız."