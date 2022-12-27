Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik

Sırbistan ve Kosova arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırp azınlıkla Kosova hükümeti arasında gerginliğin yeniden artması üzerine ordusunu teyakkuza geçirdi. Kosova polisiyse Sırpların, ülkenin kuzeyinde yeni barikatlar kurduğunu duyurdu.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 1

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica ve Zveçan belediyelerinde Sırpların iki yeni barikat kurduğunu açıkladı.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 2

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde gece boyunca suçlu gruplar barikatlar kurarak serbest dolaşım özgürlüğünü daha da engellemeye devam ediyor. Resmi bilgilere göre, ağır vasıtaların olduğu iki barikat daha kuruldu." ifadelerine yer verildi.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 3

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova topraklarında hareket özgürlüğünü engelleyen barikatların kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen Sırplar, Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi yakınında ve Zveçan’da yeni barikatlar kurdu.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 4

Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi, Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol, barikatlar kurulmadan önce Mitrovica’nın kuzey ile güneyini bağlıyordu.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 5

Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR ve EULEX’in barikatları kaldırmaması durumunda, barikatların birkaç gün içerisinde Kosova polisi tarafından kaldırılacağını açıklamıştı.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 6

Ayrıca Kosova polisinin, dün acil ihale usulüyle 40 tona kadar ağır yüklerin kaldırılması için özel bir şirketle ekipman kiralama sözleşmesi imzaladığı basına yansıdı.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 7

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 8

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 9

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Sırbistan ve Kosova arasında tehlikeli gerginlik - 10

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

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