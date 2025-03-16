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Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki kaza sonrası en büyük protesto gösterilerinden birine sahne oldu. Gösterilere 100 binden fazla öğrenci ve işçi kişi katıldı. 22 kişi gözaltına alındı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic protesto gösterilerinde verilen mesajın anlaşılması gerektiğini söyledi.

Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu - 1

100 BİN KİŞİ SOKAKTAYDI

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonu faciasının ardından en büyük protesto gösterilerinden birine sahne oldu.

100 binden fazla kişi, 4 aydır devam eden öğrenci gösterilerinden biri için daha Belgrad'da bir araya geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu - 2

VUCİC DESTEKÇİLERİ DE SOKAKTAYDI

Sırbistan'ın farklı kentlerinden gelerek başkentte toplanan protestocular pankart ve meşaleler ile Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic'i protesto etti.

Vucic destekçileri de sokaktaydı.

Yüzleri maskeli bir grubun öğrencilere su ve taş fırlatması üzerine gösterinin organizatörleri meclis binası önündeki kalabalığın dağılmasını istedi.

Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu - 3

Alanda bazı kişiler arasında kısa süreli arbede yaşandığı da belirtildi. Sırp Cumhurbaşkanı 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protesto gösterilerine saygı duyduğunu söyledi.

Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu - 4

EN BÜYÜK PROTESTOLARDAN BİRİ

Sırbistan medyası, bu protestonun ülke tarihindeki büyük hükümet karşıtı gösterilerden biri olduğunu ifade ediyor.

Ülkede Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic yönetimini hedef alan protestolar aylardır sürüyor.

Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu - 5

15 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA

Sebebi ise Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde yaşanan kaza.

Kentte bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Üstelik çatının restorasyonu yaşanan kazadan kısa süre önce tamamlanmıştı.

Protestocular, ülkedeki inşaat projelerinin denetiminin yetersiz olduğu görüşünde. Vucic yönetimi yolsuzlukla suçlanıyor.

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