Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu
Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki kaza sonrası en büyük protesto gösterilerinden birine sahne oldu. Gösterilere 100 binden fazla öğrenci ve işçi kişi katıldı. 22 kişi gözaltına alındı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic protesto gösterilerinde verilen mesajın anlaşılması gerektiğini söyledi.
100 BİN KİŞİ SOKAKTAYDI
Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonu faciasının ardından en büyük protesto gösterilerinden birine sahne oldu.
100 binden fazla kişi, 4 aydır devam eden öğrenci gösterilerinden biri için daha Belgrad'da bir araya geldi.