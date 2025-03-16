Sırbistan'da dev protesto: Belgrad sokakları öğrencilerle doldu

100 BİN KİŞİ SOKAKTAYDI

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonu faciasının ardından en büyük protesto gösterilerinden birine sahne oldu.



100 binden fazla kişi, 4 aydır devam eden öğrenci gösterilerinden biri için daha Belgrad'da bir araya geldi.