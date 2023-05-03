Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - 1

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.

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Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - 2

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - 3

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - 4

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - 5
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