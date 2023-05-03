Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü - 1

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açtığı kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü - 2

Açıklamada, 2009 doğumlu öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı çocuk 1'i öğretmen 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü - 3

Emniyet güçleri ve sağlık ekiplerinin hala alanda olduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü - 4

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 9 ölü - 5

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER