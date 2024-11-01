Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Bakan Dacic de enkazdan 5 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 13'e yükseldiğini, enkazda başka kimsenin olmadığını düşündüklerini, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.