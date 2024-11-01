Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü

Sırbistan'da bir tren istasyonunun çatısı bekleyen yolcuların üzerine çöktü.. Olayda 13 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü - 1

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Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü - 2

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü - 3

1964'TE İNŞA EDİLDİ

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü - 4

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Bakan Dacic de enkazdan 5 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla ölü sayısının 13'e yükseldiğini, enkazda başka kimsenin olmadığını düşündüklerini, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü - 5

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü - 6

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 13 ölü - 7

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

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