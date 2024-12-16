Sırt ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kız, nedenini öğrenince dünyası başına yıkıldı

Haftalar süren sırt ağrısına dayanamayan Chloe Renshaw, babasıyla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Doktor, Renshaw'ın ağrılarının nedeninin ergenlik dönemiyle ilgili olduğunu söyleyerek, genç kıza bazı egzersizler önerdi. Ancak egzersizler, Renshaw'ın ağrılarını azaltmaya yardımcı olmadı. Tekrar hastaneye götürülen Chloe Renshaw, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser olduğunu öğrendi. Omurgasında tümör olduğu belirlenen Chloe Renshaw, Bristol Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi ve yapılan testlerde kanserin leğen kemiği, kafatası, göğüs ve karaciğere kadar yayıldığı tespit edildi.

Chloe Renshaw'ın babası, kanserin bu kadar geç fark edilmiş olmasına isyan etti. Öfkeli baba, ''Doktorlar, bu durumun ergenlik dönemiyle ilgili olduğunu söylediler, biz de inandık. Kızım, her gün acılar içinde acil servise taşınıyordu. Ağrıları yüzünden okula bile gidemedi'' ifadelerini kullandı.