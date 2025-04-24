Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü
İngiltere’de yaşayan iki çocuk babası Richard Driver, sırt ağrılarını yaşın getirdiği sıradan bir sorun sanıyordu. Ancak bu durum, tahmin ettiğinden çok daha ciddiydi. Karnında bir tümör bulundu ve bu, hayatını tamamen değiştiren bir sürecin başlangıcı oldu.
61 yaşındaki Driver’a, üçüncü evre liposarkom teşhisi konuldu. Bu nadir görülen kanser türü, yağ hücrelerinden kaynaklanıyor ve genellikle karın, kol veya bacak kaslarında ortaya çıkıyor.