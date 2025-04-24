Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü



Ancak zorlu süreç burada sona ermedi. İyileşme sürecinde safra kesesinde gelişen komplikasyonlar sepsise yol açtı. Ardından bir kalp krizi geçirdi, akciğeri çöktü. Tüm bu hayati tehlikelere rağmen, iki ay süren hastane tedavisinin ardından Norfolk’taki evine taburcu edildi.



