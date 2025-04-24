Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü

İngiltere’de yaşayan iki çocuk babası Richard Driver, sırt ağrılarını yaşın getirdiği sıradan bir sorun sanıyordu. Ancak bu durum, tahmin ettiğinden çok daha ciddiydi. Karnında bir tümör bulundu ve bu, hayatını tamamen değiştiren bir sürecin başlangıcı oldu.

Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü - 1

61 yaşındaki Driver’a, üçüncü evre liposarkom teşhisi konuldu. Bu nadir görülen kanser türü, yağ hücrelerinden kaynaklanıyor ve genellikle karın, kol veya bacak kaslarında ortaya çıkıyor.

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Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü - 2

Teşhis konulduğunda tümör o kadar büyümüştü ki iç organlarına baskı yaparak onları işlevsiz hale getiriyordu.


Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü - 3

13 SAATLİK AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU

Detaylı tetkiklerin ardından, İngiltere'de yalnızca bir cerrahın gerçekleştirebildiği 13 saatlik bir ameliyatla Driver’ın böbreği, pankreası, dalağı, bağırsağının bir kısmı ve sırt kasları alındı. Operasyon sırasında safra kesesine de müdahale edildi.

Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü - 4


Ancak zorlu süreç burada sona ermedi. İyileşme sürecinde safra kesesinde gelişen komplikasyonlar sepsise yol açtı. Ardından bir kalp krizi geçirdi, akciğeri çöktü. Tüm bu hayati tehlikelere rağmen, iki ay süren hastane tedavisinin ardından Norfolk’taki evine taburcu edildi.

Sırt ağrısını önemsemedi, tüm vücuduna yayıldığını öğrendi: Ameliyatı 13 saat sürdü - 5


Mayıs 2024’te yapılan kontrollerde, Driver’ın vücudunda kanser belirtisi kalmadığı açıklandı. Ancak doktorlar, kanserin tekrarlama riskinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak sıkı takip öneriyor.

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